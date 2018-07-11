Из-за неправильного кормления у ребенка был поврежден мозг. Мать обвиняет в халатности акушерку

Джулия и ее дочь Керис, которой сейчас пять лет, пострадали от врачебной халатности. Мать обвиняет акушерку в том, что она не предупредила ее о необходимости держать дыхательные пути ребенка открытыми. Если бы она знала, что должна сохранять ноздри дочки свободными, трагических последствий можно было бы избежать, пишет Fabiosa.ru.

Мать рассказала, что ее ребенок стал «бледным и вялым». Ее муж тут же бросился за помощью, но, когда он вернулся с врачом, у Керис уже не было пульса. К счастью, им удалось спасти малышку, но она перенесла гипоксию, которая привела к серьезным повреждениям головного мозга.

Сейчас ребенок страдает церебральным параличом, эпилепсией и проблемами, связанными с неврологическим развитием. Ей требуется круглосуточный уход и постоянное наблюдение.

Джулия и ее муж обвиняют больницу и акушерку в частности за то, что она дала неправильные рекомендации, как мать должна кормить своего ребенка. Женщина рассказала в суде:

«Я инстинктивно почувствовала, что она слишком близко к моей груди. Но акушерка сказала, что ребенок будет извиваться и отводить голову, если он не сможет нормально дышать во время грудного вскармливания».

В свою очередь, акушерка не признает себя виновной и ответила в суде: «Миссис Гейс-Клементс специально не спрашивала о рисках удушения состояния ребенка во время грудного вскармливания».

Кроме того, медсестра добавила, что Джулия посещала специализированные курсы для будущих матерей, на которых изучала практику безопасного кормления грудью.

Что важно знать будущим матерям!

Первое грудное вскармливание очень важно как для матери, так и для ребенка. Настоятельно рекомендуется придерживаться правил безопасности, чтобы избежать возможных осложнений.

Во время кормления необходимо поддерживать спину и шею младенца, но не прижимайте ребенка слишком сильно. Убедитесь, что малыш свободно дышит.