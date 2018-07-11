Причиной постоянных головных болей может быть бюстгальтер

Когда один из известных производителей нижнего белья провел исследование для того, чтобы узнать, как много женщин ошибается с подбором правильных размеров бюстгальтеров, его результаты оказались ошеломительными. Выяснилось, что подавляющее большинство представительниц прекрасного пола (80%, если быть точными), носят бюстгальтеры неправильного размера. Однако и через 10 лет после того самого исследования ситуация не особенно сильно изменилась. Зато теперь наука доказала, что неправильный размер бюстгальтера может спровоцировать головные боли. Он также бывает причиной изменений в осанке, пишет Medikforum.ru.

То самое исследование десятилетней давности показало, что 70% женщин покупают слишком тесные бюстгальтеры, а еще 10% - слишком свободные. Одним из признаков ошибки с выбором бюстгальтера может быть хроническая боль в спине, повторяющиеся неприятные ощущения в шее и в области подмышек. Если бюстгальтер является слишком тесным, то женщины часто ходят и сидят чуть сгорбившись, как показывает практика.