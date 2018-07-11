Причиной постоянных головных болей может быть бюстгальтер

Может ли бюстгальтер быть причиной головных болей? Статистика показывает, что 80% женщин совершают ошибки при покупке этой разновидности нижнего белья.
Когда один из известных производителей нижнего белья провел исследование для того, чтобы узнать, как много женщин ошибается с подбором правильных размеров бюстгальтеров, его результаты оказались ошеломительными. Выяснилось, что подавляющее большинство представительниц прекрасного пола (80%, если быть точными), носят бюстгальтеры неправильного размера. Однако и через 10 лет после того самого исследования ситуация не особенно сильно изменилась. Зато теперь наука доказала, что неправильный размер бюстгальтера может спровоцировать головные боли. Он также бывает причиной изменений в осанке, пишет Medikforum.ru.
То самое исследование десятилетней давности показало, что 70% женщин покупают слишком тесные бюстгальтеры, а еще 10% - слишком свободные. Одним из признаков ошибки с выбором бюстгальтера может быть хроническая боль в спине, повторяющиеся неприятные ощущения в шее и в области подмышек. Если бюстгальтер является слишком тесным, то женщины часто ходят и сидят чуть сгорбившись, как показывает практика.
Но каким образом выбрать правильный размер? Эксперты в области нижнего белья подчеркивают, что основа всего – «диафрагма» данного изделия. Если бретельки бюстгальтера все время спадают с плеч в течение дня, то это значит, что груд не получает достаточный поддержки. Неверным будет размер бюстгальтера, из которого постоянно выпрыгивает грудь. При этом нормальный бюстгальтер не должен оказывать давление на грудную ткань. Официальной медицинской статистики о том, какие повреждения женскому здоровью наносят бюстгальтеры, пока не появились. Но эксперты советуют женщинам не ошибаться при покупке этой разновидности нижнего белья.