Если он изменяет: три признака, которые выдадут мужчину с головой

1. Изменился характер

Если человек вынужден что-то скрывать, в том числе измену, его характер меняется. Он становятся более скрытным. Не говорит о своих чувствах и не признается в любви. Планов на общее будущее со своей второй половиной также никто уже не строит, пишет Fabiosa.ru.

Мужчины перестают проявлять знаки внимания, меньше прикасаются к своей девушке. Есть и исключения – некоторые наоборот стараются больше обниматься и целоваться, чем вызывают подозрение, особенно если раньше это было им не свойственно.

Если мужчина перестал называть вас ласковыми прозвищами, которые вы так любили – это еще не прямой признак предательства, но повод задуматься: что-то изменилось.

2. Изменилось поведение

Мужчина, который изменяет, может засыпать свою даму подарками, чувствуя свою вину. Он начинает прятать от нее свои телефоны и ноутбук и ужасно злится, когда его спрашивают о причинах.

Некоторые намеренно провоцируют ссоры и начинают активно упрекать свою девушку, чтобы снять с себя часть вины. Многие становятся излишне ревнивыми и обвиняют женщину в изменах. При этом они будут настаивать на том, что им необходимо больше свободы и личного пространства.

3. Изменились вкусы

Особенно должно насторожить то, что мужчина больше внимания уделяет своей внешности. Для него становится очень важным то, как он выглядит, а значит, есть перед кем красоваться.

Он может внезапно полюбить новую еду, увлеченно рассказывать о новом блюде, и, если раньше он закусывал на бегу хот-догом, это однозначно должно насторожить. Могут измениться привычки и сексуальные предпочтения. Все это может быть знаком того, что он перенимает увлечения новой подружки.