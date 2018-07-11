Если он изменяет: три признака, которые выдадут мужчину с головой

Неожиданные звонки с неизвестных номеров, закрытые страницы в соцсетях и пароли на гаджетах могут оказаться проявлением супружеской неверности. Но есть и другие признаки того, что ваш избранник «ходит налево».
1. Изменился характер
Если человек вынужден что-то скрывать, в том числе измену, его характер меняется. Он становятся более скрытным. Не говорит о своих чувствах и не признается в любви. Планов на общее будущее со своей второй половиной также никто уже не строит, пишет Fabiosa.ru.
Мужчины перестают проявлять знаки внимания, меньше прикасаются к своей девушке. Есть и исключения – некоторые наоборот стараются больше обниматься и целоваться, чем вызывают подозрение, особенно если раньше это было им не свойственно.
Если мужчина перестал называть вас ласковыми прозвищами, которые вы так любили – это еще не прямой признак предательства, но повод задуматься: что-то изменилось.
2. Изменилось поведение
Мужчина, который изменяет, может засыпать свою даму подарками, чувствуя свою вину. Он начинает прятать от нее свои телефоны и ноутбук и ужасно злится, когда его спрашивают о причинах.
Некоторые намеренно провоцируют ссоры и начинают активно упрекать свою девушку, чтобы снять с себя часть вины. Многие становятся излишне ревнивыми и обвиняют женщину в изменах. При этом они будут настаивать на том, что им необходимо больше свободы и личного пространства.
3. Изменились вкусы
Особенно должно насторожить то, что мужчина больше внимания уделяет своей внешности. Для него становится очень важным то, как он выглядит, а значит, есть перед кем красоваться.
Он может внезапно полюбить новую еду, увлеченно рассказывать о новом блюде, и, если раньше он закусывал на бегу хот-догом, это однозначно должно насторожить. Могут измениться привычки и сексуальные предпочтения. Все это может быть знаком того, что он перенимает увлечения новой подружки.
Эти признаки не обязательно свидетельствуют о том, что мужчина изменяет, но должны насторожить женщину и дать ей пищу для размышлений.