Фото: участницы конкурса Miss Baltic Coast не боятся грязи
11. июль 2018, 12:10
С чего начался июль участниц конкурса красоты Miss Baltic Coast? С грязевого забега! Может это звучит весело и несерьезно, но поверьте - это испытание!
Однако участницы Miss Baltic Coast преодолели испытание достойно! Конкурсантки стали командой, которую объединяют общие эмоции и переживания. Только при поддержке команды не страшно делать первые шаги в неизведанные просторы, ведь для большинства девушек это был первый забег в жизни!
Совсем скоро станет известна финальная семерка участниц, которые продолжат борьбу за титул Miss Baltic Coast. Самую свежую информацию можно получить на страничке конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/Miss.Baltic.Coast.