Ср, 11.07.2018
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  • Фото: участницы конкурса Miss Baltic Coast не боятся грязи

Фото: участницы конкурса Miss Baltic Coast не боятся грязи

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С чего начался июль участниц конкурса красоты Miss Baltic Coast? С грязевого забега! Может это звучит весело и несерьезно, но поверьте - это испытание!

Однако участницы Miss Baltic Coast преодолели испытание достойно! Конкурсантки стали командой, которую объединяют общие эмоции и переживания. Только при поддержке команды не страшно делать первые шаги в неизведанные просторы, ведь для большинства девушек это был первый забег в жизни!

Совсем скоро станет известна финальная семерка участниц, которые продолжат борьбу за титул Miss Baltic Coast. Самую свежую информацию можно получить на страничке конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/Miss.Baltic.Coast.

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