Фото: участницы конкурса Miss Baltic Coast не боятся грязи

Однако участницы Miss Baltic Coast преодолели испытание достойно! Конкурсантки стали командой, которую объединяют общие эмоции и переживания. Только при поддержке команды не страшно делать первые шаги в неизведанные просторы, ведь для большинства девушек это был первый забег в жизни!