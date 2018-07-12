Семь главных ошибок в питании, которые мешают худеть на диете

Начнем с выбора неправильной диеты. Не существует двух абсолютно одинаковых психически или физически людей, поэтому питание для каждого из нас является делом строго индивидуальным. Все зависит от особенностей организма, воспитания и многих других факторов. Второй распространенной ошибкой является неготовность к диете. Для того чтобы успешно осуществить задуманное, необходимо психологически подготовить себя и выработать определенную мотивацию. Если вы просто неспособны идти на определенные серьезные изменения в жизни, то диета не сработает, пишет Medikforum.ru.

Многие люди, попробовав одну диету и не добившись быстро успеха, сразу перепрыгивают на вторую. Индустрия диет переживает бум, она постоянно снабжает нас все новыми и новыми вариантами. Но для того, чтобы достичь определенных результатов, необходимо придерживаться одной диеты в течение длительного времени, а не менять их постоянно. Любые диеты окажутся малоэффективными, если вы мало двигаетесь. Однако более 25% всех взрослых людей тратят на физические нагрузки менее 30 минут в неделю. Еще одной распространенной причиной неудач в диете может стать обыкновенная усталость. Со временем метаболизм замедляется, уровень гормонов скачет, и жизнь становится более сложной с определенного возраста. Именно поэтому нам необходимо постепенно уменьшать размер порций, чтобы худеть.