Давать детям твердую пищу нужно уже в три месяца, уверены эксперты

В исследовании приняли участие 1300 детей. Участники до трех месяцев находились на грудном вскармливании. Потом половине постепенно начали давать твердую пищу, а остальные до шести месяцев питались только грудным молоком. Ученые установили, что введение в рацион твердой пищи положительно сказывалось на здоровье детей.

Так, участники, которым давали твердую пищу, спали на 16,6 минуты дольше и на 13% реже просыпались ночью, чем те, кто находился на грудном вскармливании. Такие дети реже имели серьезные нарушения сна. Исследователи полагают: дело в том, что дети, получавшие твердую пищу, не просыпались ночью от голода, сообщает Meddaily.ru.