Давать детям твердую пищу нужно уже в три месяца, уверены эксперты

В настоящее время многие специалисты рекомендуют вводить твердую пищу в рацион детей позже, чтобы продлить период грудного вскармливания и снизить риск аллергии. Новое исследование, проведенное сотрудниками Королевского колледжа Лондона и Лондонского университета, показало: твердая пища спасает детей от проблем со сном. Тем самым она защищает их от ожирения и диабета, сообщает The Daily Mail.
В исследовании приняли участие 1300 детей. Участники до трех месяцев находились на грудном вскармливании. Потом половине постепенно начали давать твердую пищу, а остальные до шести месяцев питались только грудным молоком. Ученые установили, что введение в рацион твердой пищи положительно сказывалось на здоровье детей.
Так, участники, которым давали твердую пищу, спали на 16,6 минуты дольше и на 13% реже просыпались ночью, чем те, кто находился на грудном вскармливании. Такие дети реже имели серьезные нарушения сна. Исследователи полагают: дело в том, что дети, получавшие твердую пищу, не просыпались ночью от голода, сообщает Meddaily.ru.
Позитивный эффект сохранялся долгое время. В возрасте одного года эти дети все еще спали лучше. По словам специалистов, здоровый сон снижает риск диабета, ожирения у детей и проблем с психикой у их родителей. Ученые призывают родителей рано вводить твердую пищу в рацион детей, если нет противопоказаний.