Детские травмы родителей влияют на здоровье их потомства

Давно известно, что различные потрясения, перенесенные в детстве, оказывают влияние на всю последующую жизнь. Новое исследование показало, что дети, чьи родители пережили стресс в детстве, в два раза чаще страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и в четыре раза чаще имеют проблемы с психическим здоровьем, пишет The Deccan Chronicle.