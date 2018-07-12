Детские травмы родителей влияют на здоровье их потомства

Давно известно, что различные потрясения, перенесенные в детстве, оказывают влияние на всю последующую жизнь. Новое исследование показало, что дети, чьи родители пережили стресс в детстве, в два раза чаще страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и в четыре раза чаще имеют проблемы с психическим здоровьем, пишет The Deccan Chronicle.
Если ребенок пережил развод родителей, смерть близких родственников, эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, то у его будущих детей серьезно возрастает риск психических расстройств. При этом наибольшее влияние оказывает стресс, перенесенный в детстве матерью, а не отцом, пишет Meddaily.ru.
Кстати, недавно исследователи поняли, почему мальчики чаще страдают от нарушений развития. Известно, что среди мальчиков такие нарушения развития нервной системы, как расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности, встречаются гораздо чаще, чем среди девочек. Американские специалисты считают: девочки защищены от перинатального стресса лучше мальчиков. Поэтому у них реже возникают такие расстройства.