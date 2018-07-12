Парень настолько ужасно вел себя с девушками, что суд вынес особый приговор

22-летняя Хлоя Бакс познакомилась с Бинксом через Facebook в 2014 году. Но счастливыми эти отношения назвать никак нельзя. Парень постоянно контролировал возлюбленную, манипулировал ею и относился как к своей собственности, передает Life.ru.

Но моральным насилием дело не ограничилось. В ход зачастую шли кулаки, и Хлоя ходила в кровоподтеках, даже несмотря на беременность. Причиной для нападения могло послужить что угодно. Например, Бакс облил девушку краской, потому что ему не понравилось, как она покрасила детскую.

«Когда первому мальчику было шесть недель, он напал на меня и пнул корзину с Мозесом. Когда я забеременела второй раз, он говорил, что ребенок не его, и угрожал столкнуть меня с лестницы, если не сделаю аборт», - говорит женщина.

Хлоя несколько раз пыталась уйти от жестокого мужа, но останавливали дети и то, как менялся после ссор муж. Он сразу становился обходительным, дарил подарки, писал стихи и даже выложил надпись: «Я люблю тебя» цветами у дома.

Но четырехлетнему аду пришел конец. Парня наконец осудили по нескольким пунктам статьи о домашнем насилии в магистратском суде Беверли. Оказалось, что и с тремя бывшими девушками Бинкс вел себя так же. Судью настолько впечатлило дело, что он приговорил преступника к 40 неделям в тюрьме и ввел специальный пункт, согласно которому подсудимый должен в течение двух недель сообщить о новых отношениях. Правоохранители собираются предупреждать каждую новую девушку от том, что ее ждет.