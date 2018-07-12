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  • Налегаем на холодец! 51-летняя Холли Берри раскрыла секрет отличной фигуры

Налегаем на холодец! 51-летняя Холли Берри раскрыла секрет отличной фигуры

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Холли Берри.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Актриса Холли Берри, которая регулярно публикует в Instagram фотографии со спортивных тренировок, раскрыла еще один секрет своей молодости. Оказывается, звезда регулярно пьет крепкий бульон из костей, сообщает Daily Mail.

51-летняя актриса утверждает, что сваренный на костях бульон позволяет ей выглядеть значительно моложе своих лет благодаря коллагену. Этот рецепт красоты прост и доступен практически каждой женщине, пишет Life.ru.

«Вы можете это сделать, вы можете пойти к мяснику и забрать кости, которые он собирается выбросить. Он отдаст их вам. Варите кости в течение 24 часов, а потом выпейте бульон. В них так много коллагена, что это просто безумие», - говорит звезда.

Разумеется, волшебный эффект от бульона Холли Берри закрепляет регулярными тренировками. В интервью E! News ее личный тренер Питер Ли Томас отметил, что у актрисы есть "пуленепробиваемый план" занятий. Звезда тренируется пять дней в неделю и никогда не отступает от намеченного плана.

«Я никогда не встречал никого, кто работает больше и тренируется тяжелее и настойчивее. С каждым разом она становится все быстрее, сильнее и спортивнее», - сказал тренер.

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