Налегаем на холодец! 51-летняя Холли Берри раскрыла секрет отличной фигуры

51-летняя актриса утверждает, что сваренный на костях бульон позволяет ей выглядеть значительно моложе своих лет благодаря коллагену. Этот рецепт красоты прост и доступен практически каждой женщине, пишет Life.ru.

«Вы можете это сделать, вы можете пойти к мяснику и забрать кости, которые он собирается выбросить. Он отдаст их вам. Варите кости в течение 24 часов, а потом выпейте бульон. В них так много коллагена, что это просто безумие», - говорит звезда.

Разумеется, волшебный эффект от бульона Холли Берри закрепляет регулярными тренировками. В интервью E! News ее личный тренер Питер Ли Томас отметил, что у актрисы есть "пуленепробиваемый план" занятий. Звезда тренируется пять дней в неделю и никогда не отступает от намеченного плана.