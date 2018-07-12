Алена Водонаева снова наехала на жирных

«Мои мальчики сказали, что Америка без хот-дога не Америка, и потащили в культовую забегаловку LA. Жирных в ней было много. Я съела только сосиску, предварительно стерев с нее кетчуп», — написала в Инстаграме Алена, передает Life.ru.

Ранее телеведущая заявляла в своем Instagram, что ее раздражают полные люди. Свою неприязнь к ним Водонаева объяснила тем, что они мешают обществу.

«В очереди на регистрацию перед нами стоял очень толстый мужчина, от которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана, ссущего на газон? Он так же мне неприятен, так же отвратителен и так же доставляет дискомфорт. Любишь жрать и вонять — сиди дома, жри и воняй. Если живешь в социуме, подумай о социуме. Я не люблю социального эгоизма. Я против него. Сама никому не мешаю и предпочитаю, чтобы не мешали мне. Вполне себе обычная закономерность», — писала Водонаева.

Кроме того, полные женщины, по ее мнению, не привлекают своих партнеров, которые засматриваются по сторонам.