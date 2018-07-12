Семь отличительных черт женщин, от которых толпами бегут мужчины

Попытаемся разобраться, какие женщины отпугивают мужчин и почему.

1. Она всегда "на связи"

Чем бы она ни занималась, она всегда отложит свои дела, возьмет трубку и ответит на сообщение. У мужчины, чаще даже неосознанно, складывается впечатление, что дама у него на крючке. А если она в ловушке, зачем ее добиваться?

Еще хуже, когда женщина сама начинает атаковать мужчину, доставая его своим вниманием. Не надо так!

2. Она согласна на все

Встречая мужчину, некоторые женщины зачастую теряют себя и перестают слышать свои желания. В ресторан? Хорошо, пойдем. Пригласил в кофейню? Не вопрос, она согласна. И плевать, что ей хочется в кино или поехать за город. Мужчины быстро теряют интерес к таким "амебам". Мало кого интересуют безвольные существа, не имеющие своих желаний и целей, пишет Fabiosa.ru.

3. Она не умеет выбирать

Есть такие дамы, которые, едва почувствовав внимание от мужчины, забывают обо всем. В своей голове они уже мысленно выходят замуж. И это тогда, когда она практически ничего о нем не знает! Неудивительно, что он от такой дамы хочет сбежать уже через пару дней общения.

У нормальной женщины сценарий отношений развивается иначе. Она присматривается к потенциальному партнеру, узнает его лучше, отмечает достоинства и недостатки. Если хоть что-то в мужчине ее смущает, и она не готова мириться с этим, она корректно сворачивает такие отношения.

4. Она не ценит себя

Женщина, которая не видит своей уникальности, не ценит себя и часто считает себя недостойной всего самого лучшего. Даже если на ее пути встречается подходящий мужчина, он быстро теряет к ней интерес. Происходит это потому, что он интуитивно считывает то, что женщина себя не любит.

Редкому мужчине понравится не уверенная в себе дама!

5. Она быстро влюбляется, теряя голову

На втором свидании она мысленно выходит за него замуж, а на третьем – рожает троих детей и покупает с ним дачу. Женщина, в первые недели знакомства смотрящая на мужчину, как преданная собачка, способна вызвать у него антипатию.

6. Она рада любому вниманию

Женщина, искренне радующаяся простой шоколадке и любому незначительному проявлению внимания, насторожит нормального мужчину. Он сделает вывод, что она истосковалась по мужчинам и будет рада даже захудалой розочке. Зачем такую добиваться?

7. Она быстро "сдает оборону"