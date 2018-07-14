Рецепт: сырные лепешки на кефире в сковороде

Кефир нагретый до 38 С налить в миску, добавить сахар, соль и соду, перемешать и оставить на 5 мин. Добавить натертый на мелкой терке сыр, вместе с мукой к кефирной массе, замесить тесто, размешивая сначала ложкой, потом руками, пишет Allvkusno.ru.