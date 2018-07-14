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Рецепт: сырные лепешки на кефире в сковороде

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

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Ингредиенты:

1 стакан кефира

150 г любого сыра

2 стакана муки пшеничной

по 1/2 ч.л. сахара, соли и соды

Приготовление:

Кефир нагретый до 38 С налить в миску, добавить сахар, соль и соду, перемешать и оставить на 5 мин. Добавить натертый на мелкой терке сыр, вместе с мукой к кефирной массе, замесить тесто, размешивая сначала ложкой, потом руками, пишет Allvkusno.ru.

Разделить тесто на 5 равных частей, раскатать из каждой лепешку.

Обжариваем лепешки до зарумянивания на сковороде с небольшим количеством растительного масла под крышкой на среднем огне около 2-3 мин.

Подаем горячими!

По желанию, в конце замеса в тесто можно добавить «наполнители»: ветчину, зелень, колбасу и т.д.

Приятного аппетита!

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