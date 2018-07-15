Узнайте имя своего будущего мужа по дате рождения

Числа играют огромную роль в нашей жизни. Они помогают предсказывать будущее и открывать тайны прошлого. Изучением чисел занимается нумерология. Именно она и дает нам возможность предугадывать грядущее, пишет Clubber.com.ua.

Расчет числа судьбы

Расчет числа судьбы производится очень просто. Для этого вам потребует сложить все цифры вашей даты рождения. Например, вы родились 06.12.1995. В таком случае 0+6+1+2+1+9+9+5=33. Это еще не всё. Должно получиться число в диапазоне от 1 до 9, потому что только с ними может работать нумерология. Поэтому еще раз сложим наши цифры: 3+3=6. Для даты рождения 6 декабря 1995 года число судьбы — 6.

Далее вам понадобится только прочитать расшифровку вашего числа. Будьте внимательны — есть несколько особых случаев, о которых будет написано далее.

Расшифровка вашего числа судьбы

Единица. Если ваше число — 1, то имя вашего будущего мужа будет коротким и звучным. Скорее всего, в его имени будут присутствовать буквы А, Н. Это может быть Андрей, Антон, Назар, Никита.

Двойка. С таким числом судьбы, скорее всего, вашим избранником станет мужчина с длинным именем. В его имени с большой вероятностью будут иметься буквы С и Я. Наиболее возможные имена для вас: Святослав, Ярослав, Вячеслав.

Тройка. Обладателям такого числа судьбы посчастливится встретить мужа с довольно необычным именем, в котором будут иметься буквы И, Й, Ф. Ждите судьбоносных встреч с Филиппом, Иннокентием, Ираклием, Федосеем, Тимофеем, Порфирием.

Четверка. Четыре — это символ того, что имя вашего будущего мужа с самым рядовым именем или, наоборот, с очень древним и редким, в котором будет изобилие букв В и М. Обратите внимание на такие имена, как Владимир, Вадим, Мирослав, Матвей, Варлам.

Пятерка. Пятерке соответствуют буквы Р, Т. Вашим мужем может стать мужчина, имя которого вам может совершенно не нравиться. Возможно, что ваш будущий избранник — Ростислав, Рустам, Тимур, Трофим, Тарас.

Шестерка. Число 6 говорит о том, что ваш будущий муж может иметь имя, в котором будут встречаться буквы Е, Х и М. Евдоким, Емельян, Ефим, Михаил, Харитон — наиболее вероятные варианты.

Семерка. Число Семь — это вестник того, что вы выберете мужчину с очень сильным именем, в котором будут буквы Г, О. Вот самые вероятные имена для вашего будущего мужа: Игорь, Игнатий, Иларион, Олег.

Восьмерка. Это число судьбы получается у тех женщин, чьими будущими мужьями являются мужчины с именами, в которым есть буквы Д, С и Л. Скорее всего, вы встретите Дмитрия, Дениса, Леонида, Савелия, Святослава.

Девятка. Девять — это число тех дам, которые встретят мужа, у которого в имени есть буквы С, Е. Наиболее вероятные имена вашего будущего мужа: Сергей, Семен, Степан, Евгений.

Из особых случаев стоит выделить даты рождения, в которых день и месяц совпадают или зеркальны. Одинаковый день и месяц — это свидетельство того, что имя вашего будущего мужа может быть таким же, как и у вашего отца, деда или брата. Если вы уже были замужем, то имя второго мужа может быть таким же, как и имя первого. Зеркальная дата типа 01.10 или 21.12 — это показатель того, что вы можете встретить мужчину с необычным или с нерусским именем, а также с нестандартным взглядом на мир. Характер мужчины в таком случае может полностью соответствовать его имени.