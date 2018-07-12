Девушка сообщила, что беременна, с помощью пиццы

Пользователь Твиттера под ником @bbyleesh6 рассказала об истории, как одна девушка оригинально сообщила парню, что беременна. Пост стал вирусным и набрал 18 тысяч ретвитов, сообщает Life.ru.

Судя по твиту, автор поста работает в пиццерии. Она рассказала, что к ней на работу поступил заказ от некой девушки, которая хотела рассказать парню, что находится в положении. К заказу прилагалась записка, в которой клиент просил оформить коробку текстом с важным сообщением. "Пожалуйста, напишите внутри коробки кое-какой текст", — пожелала девушка.