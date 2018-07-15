Ученые выяснили, как убить неизлечимый рак груди у женщин

Используя особый белок, ученые смогут вылечить злокачественную опухоль молочных желез.
Эстроген является главным элементом роста здоровых клеток. Однако если активность эстрогена выше допустимой нормы, то это может стать одной из главных причин развития раковых клеток и формирования злокачественных опухолей. Для того чтобы предотвратить негативные сценарии, ученые планируют разработать препарат, отслеживающий синтез особого белка фибронектина, пишет Life.ru со ссылкой на Medical News.
Ученые из Университета Буэнос-Айреса выяснили, что при контакте белка с раковыми клетками значительно повышался уровень эстрогена. Резкий гормональный всплеск приводил к тому, что эндокринная терапия рака молочной железы развивала резистентность (устойчивость) онкологии к последующим типам лечения. Чтобы избежать таких результатов, ученые разрабатывают препарат, способный контролировать синтез фибронектина и уровень эстрогена в организме, лишая пораженные раком клетки питательной среды и делая их наиболее уязвимыми для химиотерапии.