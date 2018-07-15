Ученые выяснили, как убить неизлечимый рак груди у женщин

Эстроген является главным элементом роста здоровых клеток. Однако если активность эстрогена выше допустимой нормы, то это может стать одной из главных причин развития раковых клеток и формирования злокачественных опухолей. Для того чтобы предотвратить негативные сценарии, ученые планируют разработать препарат, отслеживающий синтез особого белка фибронектина, пишет Life.ru со ссылкой на Medical News.

Ученые из Университета Буэнос-Айреса выяснили, что при контакте белка с раковыми клетками значительно повышался уровень эстрогена. Резкий гормональный всплеск приводил к тому, что эндокринная терапия рака молочной железы развивала резистентность (устойчивость) онкологии к последующим типам лечения. Чтобы избежать таких результатов, ученые разрабатывают препарат, способный контролировать синтез фибронектина и уровень эстрогена в организме, лишая пораженные раком клетки питательной среды и делая их наиболее уязвимыми для химиотерапии.