Пять советов по выбору идеального арбуза

Многие отдаются на благо интуиции при выборе этой гигантской ягоды. Однако есть немало советов по выбору идеального арбуза. Не стоит ориентироваться на размер, сухой арбуз можно найти как среди больших, так и среди маленьких, пишет Pure-t.ru.

Вместо того чтобы гадать, окажется ли этот арбуз идеальным, ознакомьтесь с советами, представленными ниже. Их составил фермер, который утверждает, что в жизни не покупал недозрелый или подпорченный арбуз.

Идеальный арбуз за пять шагов

В следующий раз, когда вы стоите перед тележкой, полной арбузов, не паникуйте. Следуйте этим простым шагам и сэкономьте приятную сумму.

1) Постучите

Кто сказал, что походы в продуктовый магазин не могут быть забавными? Искусство выбора идеального арбуза связано со звуком. Так что не бойся поочередно брать арбузы и стучать по ним. Нужно внимательно прислушиваться, ведь вы ищите резкий, но не слишком высокий звук.

Если звук слишком низкий, вполне вероятно, что арбуз перезрел, а если звук высок, он еще не дошел до идеального состояния.

2) Обратите внимание на размер

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы не брать самую большую или маленькую ягоду. Просто убедитесь, что арбуз достаточно тяжелый.

Кроме того, удлиненные арбузы более водянистые, а арбузы округлой формы слаще.

3) Ищите желтое пятно

Многие думают, что хороший арбуз больше зеленый, чем белый. Фактически, если ваш арбуз имеет желтое или оранжево-желтое пятно, это означает, что он готов к употреблению.

Часть арбуза, которая лежит на земле остается без солнца, что является отличной подсказкой при выборе идеального варианта. Белые пятна означают, что арбуз еще не созрел.

4) Проверьте наличие «паутинки»

Многие люди предпочитают отказываться от фруктов и ягод с пятнами на них. Они выглядят так, будто через многое прошли, и сложно расстаться с деньгами, которые, похоже, отдаешь за что-то поврежденное.

Оказывается, арбузы, которые имеют коричневые пятна, похожие на паутинку, слаще. По словам фермеров, это пятна от опыления.

5) Найдите хвост

Хвост арбуза почти всегда указывает на его зрелость. Если он сморщенный и высохший, значит, ягода созрела.