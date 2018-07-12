Совсем запутались: в каком порядке наносить средства на волосы

Начни с несмываемых средств

Не важно, какие шаги в твоей бьюти-рутине последуют дальше, но после мытья головы стоит наносить несмываемые кондиционеры и сыворотки (и в целом любые продукты с пометкой «несмываемый уход»). Как правило, в их силах сделать локоны более послушными (что поможет в дальнейшей укладке) и «залечить» кончики. Делать это, кстати, стоит на чуть просушенные полотенцем волосы, а то смысла в них совсем не будет: вода, стекая, просто унесет с собой все полезные ингредиенты, пишет Lady.mail.ru.

Между прочим, если ты сушишь волосы естественным путем (а это не все умеют делать правильно), то нанесение таких несмываемых средств удлинит процесс. Так что думай, что для тебя важнее в том или ином случае: скорость или здоровье локонов.

Время для термозащитных средств

Кремы, муссы и любые средства, которые помогают в укладке и защищают волосы от перегревания, идут вторым шагом (когда волосы уже немного подсушены феном). В этот же момент можно нанести сыворотку для блеска.

Главная ошибка, которую мы совершаем с подобными продуктами, — берем неверное количество средства, что делает волосы липкими и даже грязными. Так что вывод напрашивается сам собой: лучше остановиться на одном подобном средстве для укладки, чтобы точно не переборщить. Ну и прочитать несколько правил по их нанесению тоже не будет лишним.

Спаси волосы от пушистости

Если твои волосы постоянно пушатся (особенно в летний период) и совсем не поддаются власти расчески, то ты наверняка используешь муссы с глицерином и протеинами шелка для укладки и продукты-антистатики. Их стоит наносить в тот момент, когда локоны примерно наполовину просушены. Кстати, спреи с морской солью (они тоже больше всего подходят волнистым волосам и помогают в создании образа серферши) тоже стоит брать именно в этот момент.

Зафиксируй укладку