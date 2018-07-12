А вы знали, что миццелярную воду надо смывать?

По сути дела, мицеллярная вода — это вода с мылом. Но она более нежная, поэтому в отличие от обычного мыла, которое может вызвать раздражение, бережно очищает лицо, но при этом хорошо смывает макияж (но не плотную тональную основу или водостойкие средства). Она идеально подходит для сухой кожи, потому что очищает мягче, чем пенки или мыло для лица. Если у вас кожа жирная, то мицеллярной воды может быть недостаточно: она слишком деликатна, пишет Umnaja.ru.