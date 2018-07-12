Шоколадная диета: меню, плюсы и минусы

Если ты не мыслишь своей жизни без шоколада, и тебе очень-очень срочно необходимо похудеть, то шоколадная диета – именно тот способ, который поможет тебе быстро и вкусно избавиться от лишних сантиметров на талии, пишет Lady.tochka.net.

Имей в виду, что шоколадная диета – это монодиета, и рассчитана она на курс в пять-семь дней, но не дольше. Тем более что за неделю употребления шоколад тебе порядком надоест. В итоге шоколадная диета помогает избавиться от терх до шести килограммов лишнего веса.

Также важно правильно войти и выйти из шоколадной диеты, устроив себе разгрузочные дни.

Меню шоколадной диеты

В течение дня рекомендуется съесть два шоколадных батончика по 40 грамм. Дневная норма потребления шоколада составляет не более 100 грамм. Распределить этот продукт можно по своему желанию: либо съесть всю дозу сразу, либо откусывать по дольке в течение дня, растягивая удовольствие и притупляя чувство голода.

Помимо шоколада с интервалом в 1,5 часа до и после еды также следует употреблять кофе без сахара и с небольшим количеством молока.

Обязательно в день выпивать не менее 1,5 литров простой негазированной воды. Другие напитки на шоколадной диете под запретом. Пить воду разрешено через три часа после приема еды.

Шоколадная диета: преимущества

во-первых, это вкусно;

во-вторых, просто и дешево;

и, в-третьих, очень эффективно, ведь за неделю диеты можно похудеть на 6 килограмм.

Шоколадная диета: недостатки

Как и все монодиеты, шоколадная диета отрицательно влияет на печень. Поэтому, прежде чем решиться на такой способ похудеть, обязательно проконсультируйся с врачом, а также проверь уровень сахара в крови.

Кому противопоказана шоколадная диета

Не только шоколадная, но и диета для похудения в принципе, не подходит беременным и кормящим женщинам. Также шоколад не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта, повышенное артериальное давление, диабет. И, разумеется, если у тебя аллергия на шоколад, тебе данная диета не подходит.

Шоколадная диета: как правильно выбирать шоколад

Польза шоколада непосредственно зависит от его натуральности, а также от доли и качества какао и масла какао. Чем больше в продукте тертого какао, тем более яркий вкус и темный цвет будет у шоколада. А для эффективности шоколадной диеты важно, чтобы в выбранном продукте было высокое содержание какао-бобов.

Смотри процент содержания какао на упаковке. В горьком шоколаде он должен составлять не менее 55%, а какао-масла – 33%, в темном шоколаде предполагается 40% какао-бобов, и 20% - какао-масла. Такой шоколад является наиболее полезными и наименее калорийными. А вот если в составе вместо какао-масла указано пальмовое масло, то это уже кондитерская плитка, но не настоящий шоколад. Вкус похож, но пользы гораздо меньше.