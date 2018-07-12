Почему мужчине нужно присутствовать при рождении ребенка

Противники метода

Одни противники партнерских родов считают, что для мужчины зрелище страдающей жены является слишком большим стрессом, который впоследствии отражается на половом влечении к супруге. Другие полагают, что муж роженицы только мешает врачам, отвлекает их и является дополнительным фактором риска (некоторые мужчины теряют сознание в самый не подходящий для этого момент), пишет Umnaja.ru.

Почему мужу стоит присутствовать на родах жены, или Группа поддержки

Самое главное, что мужчина может сделать на родах любимой женщины, — это оказать ей моральную поддержку. Для роженицы это огромное подспорье, которое дает возможность легче справиться со страхом и болью. Эта поддержка укрепляет отношения, поскольку женщина ощущает, что в такой сложный момент жизни она не одна, не брошена «на произвол судьбы», а опекаема любящим человеком.

Еще один важный момент в партнерских родах — возможность женщины чувствовать себя как бы в кругу семьи. Когда роженица остается только в окружении врачей и белых больничных стен, это еще сильнее повышает уровень тревоги, и без того зашкаливающий во время схваток. Когда же рядом находится близкий человек, она переносит все тяготы деторождения гораздо спокойнее и даже легче.

Чувство отцовства

Третий немаловажный момент в партнерских родах — ощущения самого будущего отца. Мужчины, не присутствовавшие при рождении своих детей, как правило, начинают ощущать с ними связь гораздо позднее, когда ребенок начинает проявлять признаки сознательности и с ним уже можно о чем-то поговорить.

В первые месяцы некоторые отцы даже на руки боятся брать новорожденного, представляя его себе какой-то «хрупкой игрушкой», которую легко сломать. Отцовский инстинкт у таких мужчин долгое время дремлет, хоть сами они в этом и не признаются, боясь обидеть жен или показаться какими-то извергами. Но женщины всегда чувствуют отчуждение между отцом и ребенком, которое иногда возникает в таких ситуациях.

Хуже всего то, что отцы нередко перекладывают все обязанности по уходу за младенцем на плечи своих измученных родами жен. Мужчины, не ощущающие родства с малышом, могут сильно тяготиться своими обязанностями. Позднее, когда ребенок подрастает и начинает проявлять детскую смекалку и радовать родителей своими первыми успехами, отец может почувствовать гордость за своего малыша и постепенно проникнуться к нему отцовской любовью.

При партнерских родах мужчина сразу погружается в процесс. Он видит страдания матери, в каком-то смысле и сам переживает их. Быть в такой ситуации как бы сторонним наблюдателем не получается. Иногда малыш вообще первым видит папу, а не маму. Все это дает мужчине очень ценное чувство сопричастности к рождению ребенка.

У отцов, принимающих участие в партнерских родах, практически сразу же устанавливается глубинная эмоциональная связь с младенцем. Мужчина на эмоциональном и интеллектуальном уровне ощущает то самое, драгоценное чувство отцовства. У женщины подобный механизм запускает матушка-природа: благодаря мощному гормональному всплеску новоиспеченная мать забывает муки рождения и начинает ощущать бесконечное счастье от факта наличия у нее ребенка.

Эмоциональная связь