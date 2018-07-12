Видео: как отмыть оконные рамы быстро и эффективно

Уборка — это необходимое занятие, особенное, если в доме есть дети. Их магнитом тянет к подоконникам и окнам. Поэтому мыть раму просто необходимо, хотя многие откладывают это дело в долгий ящик. Поделимся простым, но весьма эффективным секретом, как отмыть оконный профиль быстро, не применяя вредную химию.
Нам понадобится несколько минут свободного времени, сода, уксус и тряпка. Выбираем объект уборки. Обильно посыпаем содой, конечно, в пределах разумного. Сверху поливаем уксусом. Вооружаемся тряпкой. После использования секретных ингредиентов она легко убирает грязь с оконной рамы. И хочется проверить лайфхак в действии еще раз, пишет Justcoolidea.ru.
Так что, вам повезло, если в доме больше одного окна. Описанная процедура по чистке занимает всего несколько минут. А результат радует глаз долго.