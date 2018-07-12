Чт, 12.07.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Видео: как отмыть оконные рамы быстро и эффективно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Окно. Снимок иллюстративный.

ФОТО: LIFTER.COM.UA

Уборка — это необходимое занятие, особенное, если в доме есть дети. Их магнитом тянет к подоконникам и окнам. Поэтому мыть раму просто необходимо, хотя многие откладывают это дело в долгий ящик. Поделимся простым, но весьма эффективным секретом, как отмыть оконный профиль быстро, не применяя вредную химию.

Нам понадобится несколько минут свободного времени, сода, уксус и тряпка. Выбираем объект уборки. Обильно посыпаем содой, конечно, в пределах разумного. Сверху поливаем уксусом. Вооружаемся тряпкой. После использования секретных ингредиентов она легко убирает грязь с оконной рамы. И хочется проверить лайфхак в действии еще раз, пишет Justcoolidea.ru.

Так что, вам повезло, если в доме больше одного окна. Описанная процедура по чистке занимает всего несколько минут. А результат радует глаз долго.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ