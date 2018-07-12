Видео: как отмыть оконные рамы быстро и эффективно

Уборка — это необходимое занятие, особенное, если в доме есть дети. Их магнитом тянет к подоконникам и окнам. Поэтому мыть раму просто необходимо, хотя многие откладывают это дело в долгий ящик. Поделимся простым, но весьма эффективным секретом, как отмыть оконный профиль быстро, не применяя вредную химию.