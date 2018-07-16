Рецепт: вкуснейшие творожные пончики

Самые простые ингредиенты

Подготовьте:

500 г (две пачки) 5-процентного творога.

1,5 ст. муки.

70 г (полстакана) сахара.

3 яйца.

1 пакетик аммония или разрыхлителя (можно заменить содой с лимонной кислотой).

1 пакетик ванилина.

сахарная пудра для декора.

около 1 ст. растительного масла для фритюра.

Элементарное приготовление

1. Смешайте яйца с сахаром и творогом.

2. Соедините муку, аммоний, ванилин. Всыпьте в творожно-яичную массу и перемешайте до однородной консистенции, пишет Justcoolidea.ru.

3. Смочив руки водой, слепите шарики. Из такого количества теста получится около 30–35 пончиков.

4. Нагрейте кастрюлю или фритюрницу. Добавьте туда масло.

5. Кладите шарики в кипящее масло, аккуратно переворачивая их после всплытия. Жарьте на минимальном огне.

6. Соблюдайте правила безопасности. Используйте только шумовку с длинной ручкой, вилки и ложки не подойдут!

7. Обжаренные до румяной корочки шарики выкладывайте на пергамент, чтобы он впитал лишнее масло.

8. Посыпьте пончики пудрой, используя ситечко.