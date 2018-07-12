Голодали, но прибавили в весе. О чем нужно знать, вставая на весы?

Гликоген

Этот сложный углевод организму необходим, так как формирует резервы энергии, которые часто востребованы. И при попытке сжечь жир с помощью тренировок, организм под действием физической нагрузки сначала расходует гликоген, а потом уже переходит к жировым отложениям. Вот почему важно, чтобы упражнения длились не менее 45 минут. Кроме того, чтобы добиться быстрого сжигания веса, стоит перейти на диеты с малым содержанием углеводов, пишет Justcoolidea.ru.

Вода

Для поддержания нормальной работы организму требуется определенный объем воды. И чем меньше человек потребляет жидкости, тем больше воды сам организм удерживает внутри. Что серьезно сказывается на стрелке весов. Особенно много воды требуется в жаркую погоду, поскольку она теряется организмом через пот.

ПМС

Каждая женщина знает, что перед наступлением периодического цикла, ее вес может сильно отклоняться от привычной нормы. Это связно с отечностью, которая появляется в данный период. Вот почему одна из рекомендаций специалистов женщинам — во время ПМС нужно поменьше есть соленой пищи. Тогда в организме не будет задерживаться много жидкости.

Соль

Она влияет на выработку гормона альдостерона, который, в свою очередь, влияет на задержку в организме воды. Поэтому если соли ежедневно потребляется много, то это приводит к отекам, которые вызваны накоплением в организме жидкости, а значит, и к повышению веса. И наоборот, если снижается расход соли, то вес падает, и исчезают отеки. Однако если отчетность не зависит от объема солевого потребления, значит, происходят какие-то другие и небезобидные перемены. И с ними стоит сходить к врачу.

Помимо вышеуказанных факторов, чтобы верно определить свою массу, потребуется обратить внимание и на сами весы. Вернее, не считать их показания единственно верным свидетельством похудения или полноты:

Измеряйте фигуру

Чтобы понять худеете вы или полнеете, нужно еженедельно делать не менее 3-х замеров талии. Помимо самой талии для измерения берутся еще два участка: на 5 см ниже нее и на 5 см выше. Если все эти цифры изо дня в день сокращаются, значит, вы худеете — и жировое депо уменьшается. Также для этой цели рекомендуется проводить измерения рук, бедер и ног.

Прирост мышечной массы

При больших и постоянных физических нагрузках может происходить увеличение веса на фоне утончения талии и бедер. Причина — наращение мышечной массы, которая заменяет жир. Поэтому очень важно проводить частые измерения параметров своего тела. И не стоит расстраиваться, если стрелка весов показывает неприятные цифры. А для подтверждения снижения веса можно примерить старую одежду. Если она стала свободной, значит, процесс похудения идет правильно.

Отеки

Увидев утром в зеркале одутловатое лицо и налившиеся водой ноги, не стоит торопиться вставать на весы. Нужно подождать немного, пока отек спадет — и лишь потом определять свой вес. Наличие отеков говорит о малом потреблении воды или о пристрастии к соленой пище. Но если отеки — явление частое и даже постоянное, стоит сходить к доктору.