Пирог с малиной: рецепт восхитительного шоколадного десерта

Шоколадный пирог с малиной – ингредиенты:

для коржей:

2 стакана муки,

220 г сахара

220 г сливочного масла,

4 яйца,

2 ст. ложки какао,

20 г разрыхлителя,

60 мл воды,

для начинки:

600 г малины,

1 л 35%-х сливок,

50 г сахарной пудры,

ванилин на кончик ножа,

для глазури:

300 г черного шоколада,

300 мл 35%-х сливок.

Шоколадный пирог с малиной – приготовление:

Залей какао-порошок горячей водой, перемешай и дай слегка остыть.

В миске разотри яйца с сахаром, добавь сливочное масло, растворенное какао, просеянную муку с разрыхлителем и взбей тесто миксером до однородной консистенции, пишет Lady.tochka.net.

Помести тесто в форму для выпекания, смазанную маслом и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 50-60 минут. Готовность коржа проверь зубочисткой – она должна оставаться сухой.

После полного остывания достань корж из формы. Аккуратно разрежь его по горизонтали на три части.

Приготовь глазурь для пирога с малиной. Для этого сливки доведи до состояния закипания, но не кипяти. Сними сливки с огня, добавь в них поломанный на кусочки шоколад и тщательно перемешай до полного его растворения. Оставь глазурь, чтобы она остыла и загустела.

Малину перебери, промой и дай стечь воде.

Взбей сливки с сахарной пудрой и ванилином в стойкую пену.

Нижний корж смажь кремом и выложи слой малины. Сверху положи средний корж и также смажь его кремом и выложи ягоды. Накрой верхним коржом. Сверху и по бокам смажь пирог с малиной шоколадной глазурью. Укрась ягодками малины.