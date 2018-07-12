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Пирог с малиной: рецепт восхитительного шоколадного десерта

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Торт.

ФОТО: Sergejs Rahunoks/PhanterMedia/Scanpix

Если ты любишь ягоды, а тем более – шоколад, то такой домашний пирог с малиной наверняка придется тебе по вкусу. Он готовится совсем несложно, а несравненный вкус малины в сочетании с черным горьким шоколадом наполнит тебя приятным ощущением летней романтики.

Шоколадный пирог с малиной – ингредиенты:

для коржей:

    2 стакана муки,

    220 г сахара

    220 г сливочного масла,

    4 яйца,

    2 ст. ложки какао,

    20 г разрыхлителя,

    60 мл воды,

для начинки:

    600 г малины,         

    1 л 35%-х сливок,

    50 г сахарной пудры,

    ванилин на кончик ножа,

для глазури:

    300 г черного шоколада,  

    300 мл 35%-х сливок.        

Шоколадный пирог с малиной – приготовление:

Залей какао-порошок горячей водой, перемешай и дай слегка остыть.

В миске разотри яйца с сахаром, добавь сливочное масло, растворенное какао, просеянную муку с разрыхлителем и взбей тесто миксером до однородной консистенции, пишет Lady.tochka.net.

Помести тесто в форму для выпекания, смазанную маслом и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 50-60 минут. Готовность коржа проверь зубочисткой – она должна оставаться сухой.

После полного остывания достань корж из формы. Аккуратно разрежь его по горизонтали на три части.

Приготовь глазурь для пирога с малиной. Для этого сливки доведи до состояния закипания, но не кипяти. Сними сливки с огня, добавь в них поломанный на кусочки шоколад и тщательно перемешай до полного его растворения. Оставь глазурь, чтобы она остыла и загустела.

Малину перебери, промой и дай стечь воде.

Взбей сливки с сахарной пудрой и ванилином в стойкую пену.

Нижний корж смажь кремом и выложи слой малины. Сверху положи средний корж и также смажь его кремом и выложи ягоды. Накрой верхним коржом. Сверху и по бокам смажь пирог с малиной шоколадной глазурью. Укрась ягодками малины.

Приятного аппетита!

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