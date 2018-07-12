Пирог с малиной: рецепт восхитительного шоколадного десерта

Если ты любишь ягоды, а тем более – шоколад, то такой домашний пирог с малиной наверняка придется тебе по вкусу. Он готовится совсем несложно, а несравненный вкус малины в сочетании с черным горьким шоколадом наполнит тебя приятным ощущением летней романтики.
Шоколадный пирог с малиной – ингредиенты:
для коржей:
2 стакана муки,
220 г сахара
220 г сливочного масла,
4 яйца,
2 ст. ложки какао,
20 г разрыхлителя,
60 мл воды,
для начинки:
600 г малины,
1 л 35%-х сливок,
50 г сахарной пудры,
ванилин на кончик ножа,
для глазури:
300 г черного шоколада,
300 мл 35%-х сливок.
Шоколадный пирог с малиной – приготовление:
Залей какао-порошок горячей водой, перемешай и дай слегка остыть.
В миске разотри яйца с сахаром, добавь сливочное масло, растворенное какао, просеянную муку с разрыхлителем и взбей тесто миксером до однородной консистенции, пишет Lady.tochka.net.
Помести тесто в форму для выпекания, смазанную маслом и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 50-60 минут. Готовность коржа проверь зубочисткой – она должна оставаться сухой.
После полного остывания достань корж из формы. Аккуратно разрежь его по горизонтали на три части.
Приготовь глазурь для пирога с малиной. Для этого сливки доведи до состояния закипания, но не кипяти. Сними сливки с огня, добавь в них поломанный на кусочки шоколад и тщательно перемешай до полного его растворения. Оставь глазурь, чтобы она остыла и загустела.
Малину перебери, промой и дай стечь воде.
Взбей сливки с сахарной пудрой и ванилином в стойкую пену.
Нижний корж смажь кремом и выложи слой малины. Сверху положи средний корж и также смажь его кремом и выложи ягоды. Накрой верхним коржом. Сверху и по бокам смажь пирог с малиной шоколадной глазурью. Укрась ягодками малины.
Приятного аппетита!