Ученые выяснили, что этот признак свидетельствует о неминуемом разводе пары

В исследовании, опубликованном в журнале «Личность и социальная психология», оцениваются отношения 168 пар за целых 13 лет. Психологи поставили цель проследить, какие знаки указывают на возможный развод и предсказывают долговременный брак. Авторы исследования обнаружили, что существует один довольно надежный признак того, что пара в итоге разведется, пишет Gorabbit.ru.

Партнеры, которым развод не грозил, в начале брака были не слишком-то счастливы: они во многом не соглашались друг с другом, ссорились и ругались. Но со временем такие пары начинали жить душа в душу.

Ученые объясняют, что партнеры, которые в начале отношений были без ума друг от друга, более склонны к быстрому «выгоранию» и последующему разводу. Действительно, посмотрите на своих друзей: скорее всего, у каждого из нас в друзьях есть красивая пара, которая не мыслила жизни друг без друга, и которая активно делилась своим счастьем в соцсетях. Но недавно вы узнали, что они развелись. Было такое? Как бы парадоксально это не звучало, результаты исследования на самом деле не удивляют.