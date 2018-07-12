Контейнеры для еды: что не так с ними

К сожалению, заполонившие полки магазинов пластиковые контейнеры далеко не всегда имеют высокие качественные характеристики, а многие даже вредны для здоровья, пишет Umnaja.ru.

Американские и канадские ученые, к примеру, выявили, что в состав 95 процентов детских пластиковых бутылок, сделанных из поликарбонатного пластика, и большинства контейнеров для еды аналогичного производства входит бис фенол. Пока в такой таре хранятся холодные продукты и напитки, она безопасна. Но при нагревании поликарбонатный пластик выделяет опасное количество бис фенола, который переходит в пищу.

Бис фенол ученые между собой называют синтетическим аналогом эстрогена – женского полового гормона. Имея сходные свойства с этим гормоном, бис фенол оказывает воздействие на репродуктивную систему и на мозг. Исследования американских ученых показали, что подобное воздействие иногда оборачивается онкологическими заболеваниями молочных желез или простаты, задержкой умственного развития, аутизмом – в случае с детьми.

А вот ученые Гарвардского университета опытным путем доказали, что уже через неделю, в течение которой человек употреблял холодные жидкости, хранящиеся в пластике, уровень бис фенола в его моче повышался почти на 70 процентов.

Против еды из пластиковых контейнеров выступает и Лаура Ванденберг. Будучи профессором кафедры защиты здоровья и окружающей среды Университета штата Массачусетс она специально занималась этим вопросом. По мнению ученого, вредна не только та пища, которая готовилась или разогревалась в пластиковой посуде, но и та, что готовилась вблизи нее. Самыми ядовитыми веществами, которые проникают в продукты в период нагревания пластика она назвала бисфенол А и фталаты.

Алан Арагон является одним из авторитетных экспертов в США в вопросах здорового питания. В отношении пластиковой посуды его основной постулат: ни в коем случае не греть в ней пищу. По его мнению, ученые еще не полностью изучили, насколько может быть вредной разогретая в пластике пища и к каким последствиям это в конце концов приведет.

Справедливости ради следует заметить, что в Европе Агентство по вопросам безопасности продуктов питания к бисфенолу А относится весьма благосклонно. Там считают, что данный компонент легко выводится из организма с мочой. В ответ на это Лаура Ванденберг показывает результаты научных исследований, согласно которым и бисфенол А, и еще ряд компонентов, которые успешно кочуют из пластика в продукты питания, отрицательно влияют на гормональный фон, способствуют развитию онкологических заболеваний, диабета и ожирения.

Умение пользоваться пластиковой посудой – это целая наука. Мало кто обращает внимание на стикеры на обратной стороне контейнеров. К примеру, цифрами там обозначена разновидность пластика, а знак треугольника со стрелочкой говорит о годности материала для вторичной переработки. Увидели перечеркнутые череп и кости – значит, еду в таком контейнере хранить нельзя ни в коем случае.

Обозначение 2 HDPE говорит о безопасности пластиковой тары, но нагревать еду в ней нельзя. Если планируете разогревать обеды в пластике, ищите обозначение 5 PP – нагревание до 150 градусов по Цельсию вам ничего не грозит, но только еда должна быть нежирной. А еще из пластика с таким обозначением недопустимо пить спиртосодержащие напитки.