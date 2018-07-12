Десять продуктов питания, вызывающих самую сильную зависимость

Хорошо знакомая для многих картина: мы решаем в кафе съесть только один кусок пиццы или четверть плитки шоколада, но прежде чем успеваем опомниться, уже съедаем все целиком. К сожалению, подобное происходит почти со всеми. Исследования показывают, что определенные продукты питания вызывают более сильную зависимость, чем другие. Не так давно ученые из Университета Колорадо провели масштабное изучение этого вопроса. Они исследовали воздействие 35 разных продуктов и блюд. В результате был составлен список из 10 позиций, вызывающих наиболее сильную зависимость, пишет Medikforum.ru.

В этот список вошли пицца, шоколад, чипсы, бисквиты, мороженое, жареная картошка, чизбургеры, недиетическая газировка, пирожные, а также сыр. Отметим, что находящийся на десятом месте сыр является единственным в этом списке продуктом питания, который не относится к категории высоко переработанных. Одиннадцатую строчку в рейтинге занимает бекон, как раз являющийся переработанным продуктом. Какие же выводы можно сделать из этого рейтинга? Большая часть опасных продуктов питания содержит много жира, а после их употребления в крови подскакивают показатели сахара.