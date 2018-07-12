Звезду Голливуда раскритиковли за поцелуй сына в губы

Каждая мать любит своего ребенка и проявляет к нему самые нежные чувства, включая объятия и поцелуи. Тем удивительней гнев многих пользователей интернета, которые обрушились с резкой критикой на актрису Джессику Бил, которая поцеловала своего трехлетнего сына Сайласа от мужа певца Джастина Тимберлейка. Причиной этого гнева стал вовсе не сам поцелуй, а то, что Джессика чмокнула сына прямо в губы. Она поместила этот снимок в Instagram, и фотография, сделанная в Париже, собрала более 1,4 млн "лайков" и 6 000 комментариев. Причем далеко не все эти комментарии были под настроение фотографии такими же нежными и «розовыми», пишет Medikforum.ru.

«По моему мнению, - пишет один из пользователей интернета, - это очень странный поцелуй не только для маленького ребенка, но и для любого человека, с кем вы не состоите в романтических отношениях». «Такие же чувства вызывает у меня собака, которая лижет лицо хозяина, - пишет другой пользователь. - Кроме того, если у мальчика такие длинные волосы, то совершенно очевидно, что его мама хотела иметь девочку. То же самое было и у сына Селин Дион». Впрочем, не все комментарии были столь негативными, и многие отметили, что Джессика Биль действительно любит своего мальчика, а в этом поцелуе нет ничего страшного.

«Моему сыну уже 7 лет, и он все еще требует от меня поцелуев в губы, - написала одна пользовательница. - И в этом нет абсолютно ничего необычного».