Ученые: женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше денег

Учёные из Университета Западного Орегона опросили более 590 человек на предмет изучения фотографий, на которых были изображены несколько мужчин, за которых некоторые из женщин потенциально могли бы выйти замуж. Исследователи выяснили, что мужчины, внешность которых женщины считают не слишком привлекательной, должны были бы делать предложение с кольцом большего размера в качестве своеобразной "компенсации" за внешность, пишет Daily Mail.

Исследователи выяснили, что женщины, считавшие себя более привлекательными, ожидали более дорогих подарков и более ярких проявлений тех или иных поступков от мужчин. При этом внешность партнёра большого значения не имела — дорогое кольцо с крупным камнем стоимостью в пару годовых окладов позволило бы представительницам прекрасного пола закрыть глаза на внешность избранника, передает Life.ru.