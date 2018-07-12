Не медля ни дня: десять случаев, когда вам нужно срочно обратиться к гинекологу

Если вы заметили изменения в половой сфере и они вас настораживают, немедленно обратитесь к врачу. Рассказываем о десяти симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, пишет Fabiosa.ru.

1. Вы испытываете боль во время секса

Незначительная боль при сексе возможна, если вы практикуете новые позы. Неприятные ощущения, сопровождающие каждый половой акт, должны вас насторожить и стать поводом для обращения к врачу.

Боль во время секса может свидетельствовать о:

грибковых инфекциях;

заболеваниях, передающихся половым путем;

фиброме матки:

воспалительных заболеваниях органов малого таза

Кроме того, причина боли может заключаться в недостаточном количестве смазки, вульводинии или вагинизме.

2. Вы заметили кровянистые выделения в периоды между месячными

Паниковать не стоит, но лучше не откладывать визит к гинекологу. Кровь в периоды между менструациями может быть признаком гормонального сбоя, полипа матки или рака шейки матки в менопаузе.

3. Ваша менструация стала более длительной и обильной

Если продолжительность ваших менструальных очищений удлинилась и вы не успеваете менять прокладки или тампоны, обязательно обратитесь к врачу.

Это может говорить о внематочной беременности или выкидыше. Кроме того, такие симптомы сопровождают такие заболевания, как гипотиреоз или эндометриоз.

4. Вы заметили изменения в цикле

Нарушения цикла могут произойти вследствие множества причин, от менее безобидных до угрожающих здоровью.

Менструальный цикл может измениться по следующим причинам:

грудное вскармливание;

беременность;

синдром поликистозных яичников;

миома матки;

воспалительные заболевания органов малого таза;

расстройство пищевого поведения;

стресс.

5. От вашего ПМС страдают все

Многие женщины за несколько дней до месячных чувствуют апатию, усталость и подавленность. Кроме того, наблюдаются изменения в структуре сна и "просыпается" сильная тяга к еде. Вызвано это колебаниями уровня серотонина, и обычно с наступлением менструации все неприятные симптомы отступают.

Если вы заметили, что предменструальный синдром протекает для вас особенно тяжело, вы впадаете в депрессию и все видите в черном цвете, это веский повод обратиться к врачу.

6. Вы испытываете неприятные ощущения при мочеиспускании

Это может свидетельствовать об инфекции мочевых путей. Если при самоосмотре, в дополнение к этому симптому, вы заметили изменения в цвете или текстуре вульвы, это может быть признаком рака данного анатомического образования. Немедленно обратитесь к врачу!

7. Вы часто ходите "по-маленькому"

Если вы заметили, что часто стали бегать в туалет, обратитесь к врачу. Это может быть симптомом миомы матки или даже диабета.

8. Вы заметили чрезмерное вздутие живота

Многие женщины за несколько дней до менструации отмечают небольшое вздутие живота и ощущают дискомфорт. Если эти симптомы не проходят с наступлением месячных или вовсе длятся весь месяц, это серьезный повод обратиться к гинекологу. Так может давать о себе знать рак яичников.

9. Выделения из влагалища приобрели нетипичный для вас характер

Помимо менструальных очищений, у женщин наблюдаются другие выделения из влагалища в течение оваро-менструального цикла. Таким образом происходит удаление отмерших клеток слизистой оболочки полового тракта и выведение их из организма. В норме это – белесоватые или прозрачные выделения без резкого и неприятного запаха. Если выделения изменили цвет и запах, помимо инфекций, это может быть симптомом атрофии слизистой влагалища, рака шейки матки и даже диабета.

10. Вы испытываете боль в области живота или малого таза

Боль может быть разного характера – сильной или слабой, резкой или ноющей. Не пытайтесь "забить" приступы обезболивающими таблетками. Это может быть эндометриоз – состояние, при котором ткани матки распространяются за ее пределы. Это серьезное заболевание, которое необходимо наблюдать вместе со специалистом.