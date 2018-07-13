Врачи призывают женщин отказаться от «пи-пи оргазма»

«Пи-пи оргазмом» называют один из самых странных новых трендов в сексе. Он заключается в том, что женщина перед занятиями сексом не посещает туалета и сдерживает позывы на мочеиспускание. Утверждается, что таким образом представительницы прекрасного пола испытывают двойной оргазм. Вначале во время секса, а потом и в туалете, когда они всё-таки избавляются от запасов мочи. Многие женщины помещают в интернете рассказы о том, что эта техника позволяет добиться чуть ли не «массажа всего тела изнутри». Однако врачи предупреждают, что увлекаться данной практикой не стоит ни в коем случае, пишет Medikforum.ru.