Именно эти болезни матери чаще всего передается дочери

Генетика играет огромную роль в деле формирования здоровья, поэтому недуги мамы довольно часто передаются по наследству и ее детям. К примеру, от остеопороза страдает до 25% женщин старше 65, но только 6% мужчин. Имеются доказательства того, что наличие остеопороза у матери намного увеличивает вероятность появления этой болезни и у ее дочери. Наукой доказано, что женщины значительно чаще сталкиваются с депрессиями, чем мужчины, и у представительниц прекрасного пола они длятся дольше. Ученые из Гарварда обнаружили генетическую связь между депрессиями матерей и их дочерей. Наследственность играет значительную роль при развитии болезней глаз, включая глаукому, пишет Medikforum.ru.

Еще одно неприятное расстройство, которое часто передается по наследству, это мигрень. По данным американских ученых из Клиники Майо, женщины в три раза чаще мужчин сталкиваются с мигренью из-за воздействия гормонов. От 70% до 80% пациентов с мигренью имеют близких родственников, у которых тоже отмечаются эти головные боли. Почти две трети жертв старческого слабоумия - это женщины. Причина этого не установлена, но она не связана только с тем, что женщины живут дольше мужчин. Исследователи не исключают, что и в этом случае своя роль играет наследственность.