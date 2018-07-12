Вот за что вас могут разлюбить разные знаки Зодиака

Позвольте им почувствовать себя в безопасности рядом с вами. И тогда вы поймете, что вас еще никто так не любил. Но если вы их предадите, то они с легкостью уйдут от вас и продолжат поиски в другом месте.

Лев: Я буду любить тебя, пока ты не выставишь меня идиотом.

Все, что нужно знать о Льве — это то, что ему покровительствует Солнце. А ведь это — центр всего сущего!

Вокруг него должны быть все остальные. Поэтому вполне естественно, что такие люди ревностно относятся к своей репутации и общественному мнению.

Никогда не оскорбляйте их, потому что в этом случае они теряют уверенность в себе. Их любовь распространяется до тех пор, пока их не пытаются унизить или одурачить. Пытайтесь выделить их положительные качества и постоянно хвалить их.

Лев любит правду, поэтому он прекрасно знает о своих минусах. Не нужно напоминать ему об этом. Он просто хочет, чтобы рядом с ним был любящий человек, который будет обнимать его в трудную минуту.

Дева: Я буду любить тебя, пока ты не начнешь лгать.

Девы — дети Меркурия. Они отлично проявляют себя в критике и хорошо понимают правду. Их невозможно обмануть, потому что они видят человека насквозь. Так что врать им — плохая идея.

Девы привыкли верить окружающим и идут навстречу каждому с открытым сердцем. Поэтому их легко ранить, несмотря на врожденные способности. И не удивляйтесь, что они бросят вас, если вы раните их сердце.

Относитесь к таким людям так же, как и они к вам. Только тогда вы сможете сохранить близкого человека.

Весы: Я буду любить тебя, пока ты не нарушишь мой покой.

Весы — прирожденные дипломаты и миротворцы. Они с легкостью завершат любой спор и могут сделать лучше все, что их окружает. И если вы нарушите мир, в котором они привыкли жить, готовьтесь к расставанию.

Весы — дети Афродиты, поэтому в их верности можно не сомневаться. Они будут делать все возможное, чтобы сохранить свою любовь. Но они никогда не пойдут наперекор собственным убеждениям.

Не нужно критиковать их и повышать голос. Позвольте им делать то, что они считают необходимым.

Скорпион: Я буду любить тебя, пока ты не начнешь хранить тайны от меня.

Не нужно тягаться со Скорпионами. Нет, правда! Не ищите проблем, просто говорите правду. Они вынесут самую горькую ее часть, но как только поймут, что вы что-то скрываете, — готовьтесь к беде!

Неважно, в какую ситуацию вы попали и как сильно навредили Скорпиону. Он будет любить вас всегда. Но малейший признак утаивания может навсегда разрушить его чувства.