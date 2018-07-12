Вот за что вас могут разлюбить разные знаки Зодиака

Что заставляет нас «жить долго и счастливо»? Что заставляет человека говорить: «Я буду любить тебя до последнего вздоха»?
Любовь — это божественная сила, которая делает нашу жизнь лучше. Любовь заставляет нас верить, мечтать, стремиться к счастью и удовлетворению, пишет Lifter.com.ua.
Любовь добра и терпелива. Любовь лечит. Любовь прощает. Любовь делает всех нас лучше.
Но что заставляет любовь сойти на нет? Можно ли это предсказать — и предотвратить?
Curious Mind Magazine рассказывает, в каком случае отказывается от своей любви каждый знак Зодиака. Возможно, это поможет вам принимать правильные решения в отношениях, потому что даст понять, чего ваш партнер никогда не простит…
Овен: Я буду любить тебя, пока ты не предашь меня.
Видите ли, Овну покровительствует планета Марс — планета бога войны. Каждый день их жизни сравним с маленькой войной. Они готовы сражаться до последнего, но за что именно — известно только им самим.
Зачастую Овны вынуждены гоняться за собственными призраками. Но если это что-то существенное, то достигнув своего, они начинают скучать. Поэтому такие люди будут искать что-то такое, на что можно будет выплеснуть всю агрессию. Овны всегда хотят соперничать с кем-то.
Поэтому если вы обручены с представителем этого знака, дайте ему повод постоянно бороться за что-то в отношениях. Только так вы сохраните его надолго.
Телец: Я буду любить тебя, пока ты не разобьешь мне сердце.
Разбить сердце Тельца очень сложно — для этого может понадобиться большое количество негатива. Они будут страдать, но не сдаваться. Это их лучшее качество: оставаться уверенным в себе в любой ситуации.
Если вам посчастливилось завоевать доверие Тельца, можете гордиться собой. Но какими бы терпеливыми они ни были, достаточно одного предательства, и они уйдут от вас. Ведь их главная проблема будет заключаться исключительно в вас!
Не нужно напрямую и грубо критиковать Тельца. Если нужно сделать это, то проявите мягкость и креативность.
Близнецы: Я буду любить тебя, пока ты не попытаешься перехитрить меня.
Хотите поиграть в игры разума с Близнецами? Не стоит! Вы не сможете соперничать с мастерами обмана.
Они известны своим острым умом, так что попытка может закончится для вас негативно. Покровитель Близнецов — Меркурий. Его символизирует Гермес — бог интеллекта и торговли.
Представителям этого знака не нужно соперничество. Но если они чувствуют, что их обманывают, то сразу дают отпор. Не пытайтесь их переиграть!
Рак: Я буду любить тебя, пока ты не бросишь меня.
Раки относятся к Луне, а покровительствует им сама Артемида, или Диана. Неудивительно, что они так нуждаются в компании других.
Нет, это не заядлые любители вечеринок. Им тоже нужно уединение. А отношения для таких людей — это возможность найти баланс. Поэтому взаимное доверие для них очень важно.
Рак ведет себе вежливо и часто привлекает к себе внимание. Но не нужно его предавать! Ракам очень нужно доверие надежное плечо, ведь их окружает множество людей, но не все они порядочны.
Позвольте им почувствовать себя в безопасности рядом с вами. И тогда вы поймете, что вас еще никто так не любил. Но если вы их предадите, то они с легкостью уйдут от вас и продолжат поиски в другом месте.
Лев: Я буду любить тебя, пока ты не выставишь меня идиотом.
Все, что нужно знать о Льве — это то, что ему покровительствует Солнце. А ведь это — центр всего сущего!
Вокруг него должны быть все остальные. Поэтому вполне естественно, что такие люди ревностно относятся к своей репутации и общественному мнению.
Никогда не оскорбляйте их, потому что в этом случае они теряют уверенность в себе. Их любовь распространяется до тех пор, пока их не пытаются унизить или одурачить. Пытайтесь выделить их положительные качества и постоянно хвалить их.
Лев любит правду, поэтому он прекрасно знает о своих минусах. Не нужно напоминать ему об этом. Он просто хочет, чтобы рядом с ним был любящий человек, который будет обнимать его в трудную минуту.
Дева: Я буду любить тебя, пока ты не начнешь лгать.
Девы — дети Меркурия. Они отлично проявляют себя в критике и хорошо понимают правду. Их невозможно обмануть, потому что они видят человека насквозь. Так что врать им — плохая идея.
Девы привыкли верить окружающим и идут навстречу каждому с открытым сердцем. Поэтому их легко ранить, несмотря на врожденные способности. И не удивляйтесь, что они бросят вас, если вы раните их сердце.
Относитесь к таким людям так же, как и они к вам. Только тогда вы сможете сохранить близкого человека.
Весы: Я буду любить тебя, пока ты не нарушишь мой покой.
Весы — прирожденные дипломаты и миротворцы. Они с легкостью завершат любой спор и могут сделать лучше все, что их окружает. И если вы нарушите мир, в котором они привыкли жить, готовьтесь к расставанию.
Весы — дети Афродиты, поэтому в их верности можно не сомневаться. Они будут делать все возможное, чтобы сохранить свою любовь. Но они никогда не пойдут наперекор собственным убеждениям.
Не нужно критиковать их и повышать голос. Позвольте им делать то, что они считают необходимым.
Скорпион: Я буду любить тебя, пока ты не начнешь хранить тайны от меня.
Не нужно тягаться со Скорпионами. Нет, правда! Не ищите проблем, просто говорите правду. Они вынесут самую горькую ее часть, но как только поймут, что вы что-то скрываете, — готовьтесь к беде!
Неважно, в какую ситуацию вы попали и как сильно навредили Скорпиону. Он будет любить вас всегда. Но малейший признак утаивания может навсегда разрушить его чувства.
Оставайтесь честны как с собой, так и со Скорпионом. Да, он может возмущаться, но никогда не бросит вас. А со временем он начнет уважать вас за то, что вы проявили смелость в свое время.
Стрелец: Я буду любить тебя, пока ты не перестанешь меня обнадеживать.
Что нужно сделать, чтобы вывести из себя детей Юпитера? Элементарно! Для начала достаточно нагнать на них тоску.
Как только они поймут, что от вас нельзя ждать ничего хорошего и обнадеживающего, то сами исчезнут из вашей жизни.
Поэтому делайте выводы! Стрелец всегда стремится к новым высотам, а значит, ему нужна поддержка. А кто может помочь, если не любящий человек?
Не прибегайте к откровенной критике. Делайте это мягко и с умом. Тяжелые ситуации бывают у всех, но не нужно опускать руки и позволять делать это Стрельцу.
Козерог: Я буду любить тебя, пока ты не сдашься.
Это дети Бога времени — Сатурна. Они действительно хорошо выстраивают любые отношения. Такие люди славятся своей любовью к правде и искренности, поэтому в отношениях с Козерогом нужно выбирать то, что лучше для вас обоих.
Если вы перестаете бороться за счастье и свои мечты, Козерог разочаруется в вас. Нужно понимать, что это знак, который привык смотреть на других и заряжаться их энергией. Если вы не дадите ему этого, он уйдет.
Да, они терпеливы и могут смотреть на это со стороны много лет. Воспользуйтесь этим и найдите в себе силы исправить ситуацию. Преодолев все трудности, вы обеспечите себе самого верного и надежного партнера.
Водолей: Я буду любить тебя, пока ты не станешь как все.
Водолеи любят видеть в партнере уникальную личность. Даже самые незначительные детали могу вдохновить их на подвиги. Им не нужно быть объектом восхищений, они сами готовы одарять этим близких людей.
Поэтому не нужно принижать свою цену и уникальность. Демонстрируйте свои лучшие качества, добивайтесь желаемого и старайтесь лидировать во всем.
Тогда вы на все 100% будете уверены, что Водолей не бросит вас никогда. Не нужно меняться. Будьте собой!
Рыбы: Я буду любить тебя, пока ты не разрушишь мои мечты.
Рыбы очень нежны со своим партнером. Они будут любить долго и с максимальной искренностью. Но как только они потеряют возможность мечтать или вы обманете их ожидания — они разочаруются в жизни.
Они не любят реальность — Рыбы живут грезами. Поэтому найдите в себе силы вдохновлять их как можно чаще. Чувствительность Рыб известна многим, хоть они и выглядят порой холодными и бессердечными.
Не бойтесь возвращать их на землю, но и не перегибайте. Нужно понять, что это их образ жизни, с которым они не будут расставаться. Уважайте их привычки и мечты!