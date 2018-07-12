Одиннадцать простых способов отбелить волосы без краски

Как подготовить волосы к отбеливанию?

Если ваши волосы не в хорошем состоянии, эти методы могут высушить волосы. Чтобы этого не произошло, начните смазывать волосы 2-3 раза в неделю за две недели до того, как вы запланировали отбеливание волос. Также рекомендуется использовать маску для глубокого увлаженения, по крайней мере, раз в неделю, пишет Medikforum.ru.

Как отбеливать волосы дома?

1. Отбеливание с лимонным соком

Вылейте ингредиенты в распылительную бутылку и встряхните. Нанесите смесь лимонного сока на ваши волосы до полного насыщения. Сядьте на солнце на 1-2 часа с лимонным соком в ваших волосах. Вымойте волосы. Лимонный сок - один из лучших натуральных отбеливателей для волос. Это помогает осветлить цвет волос, когда есть достаточно тепла, чтобы поднять кутикулу волоса и позволить лимонному соку проникать в ваш волосяной слой.

2. Отбеливание волос с медом и уксусом

Смешайте ингредиенты в миске, пока не получите однородную смесь. Нанесите эту смесь на ваши волосы, пока они не будут полностью покрыты ей. Оберните волосы полотенцем и оставьте смесь на ночь. Утром вымойте волосы шампунем. Используйте кондиционер. Использовать можно раз в неделю.

И мед, и уксус обладают отбеливающими свойствами, которые помогают обесцветить ваши волосы. Использование этого лечения обесцветит ваши волосы как минимум на один оттенок.

3. Отбеливание волос уксусом

Смешайте воду и яблочный уксус, поместите смесь в распылительную бутылку и встряхните, чтобы совместить. Распылите разбавленный уксус на все волосы, пока они полностью не пропитаются жидкостью. Подождите около 30 минут. Смойте прохладной водой. Использовать можно раз в неделю до достижения желаемых результатов.

Яблочный уксус обладает свойствами отбеливания, которые оставляют на ваших волосах блики при освещении.

4. Отбеливание волос медом и оливковым маслом

Смешайте ингредиенты в миске, чтобы получить однородную смесь. Примените эту смесь к своим волосам и выйдите на солнце. Подождите на солнце около часа со смесью. Помойте волосы. Используйте два раза в неделю, пока вы не достигнете желаемых результатов.Мед -это большое смягчающее средство, а также отбеливающий агент. При использовании в сочетании с оливковым маслом, это помогает отбеливать ваши волосы при воздействии света.

5. Отбеливание волос ромашкой

Приготовьте чашку ромашкового чая и дайте ей остыть. Налейте смесь в бутылку-спрей и распылите на ваши волосы. Подождите на солнце около 30 минут с раствором в волосах. Помойте шампунем и закончите с помощью кондиционера.Используйте 1-2 раза в неделю, пока вы не получите желаемые результаты.

Ромашка - хороший осветлитель. Осветление волос чаем поможет сделать ваши волосы светлее и добавит тонкие блики.

6. Отбеливание волос корицей