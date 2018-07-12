Кайли Дженнер станет самым юным миллиардером, обойдя даже Цукерберга

Самая младшая из семейства Дженнер-Кардашян оказалась самой богатой. 10 августа ей исполнится 21 год, и как только ее состояние превысит отметку в 1 миллиард, она сместит основателя Facebook Марка Цукерберга с места самого молодого миллиардера, самостоятельно заработавшего свое состояние, сообщает Soulpost.ru.

Бренд Kylie Cosmetics был основан лишь в 2015 году, но уже принес 630 млн долл. дохода. А если добавить, что Кайли получает от ТВ-шоу и рекламы в Instagram… Среди самых богатых американских женщин она самая юная.

При этом в компании Кайли работает всего 12 человек! Курирует финансы и пиар ее 62-летняя маnm Крис Дженнер, которая получает свои 10% — это 17 млн долларов.