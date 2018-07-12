Сколько в день необходимо спать женщине: мнения науки

С этим поспорят ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они 14 лет исследовали другую взаимосвязь – сна и продолжительности жизни. В эксперименте участвовало почти 500 женщин. Начался он в 1995 году, а уже в этом столетии, спустя четырнадцать лет, были подведены итоги. Все это время за состоянием испытуемых велось постоянное наблюдение. Особое внимание уделялось периодичности и продолжительности сна. За время испытания из жизни ушла пятая часть добровольцев в основном преклонного возраста. Из женщин преклонного возраста, сохранивших жизнь, большинство спали от пяти до шести с половиной часов в сутки. Из чего ученые вывели наиболее оптимальную продолжительность сна для женщин – четыре часа сна мало, а семь – перебор.

А теперь вернемся к Софи Лорен и Маргарет Тэтчер. Установленная ими продолжительность сна никак не вписывается в эти рамки. И не должна, скажут ученые университетов из штатов Пенсильвания и Вашингтон. Для того чтобы выявить взаимосвязь между продолжительностью сна и самочувствием человека, они провели эксперимент. Полсотни мужчин и женщин с отличным состоянием здоровья, которые привыкли спать по 7–8 часов в сутки, разделили на четыре группы.

В первой люди вообще не должны были спать в течение трех суток. Во второй спали по четыре часа, в третьей – по шесть, а в четвертой – по восемь. Три последние группы соблюдали новый режим на протяжении двух недель. Все это время за их состоянием следили медики.

Результат эксперимента: те, кто спал по восемь часов – никаких изменений в состоянии здоровья не показали. Различные отклонения (снижение когнитивных функций, ухудшение реакции, провалы в памяти) выявились у спавших по шесть часов в сутки. У тех, кто спал по четыре часа – эти отклонения фиксировались чаще, чем у предыдущих. Самыми худшими были показатели у тех, кто не спал совсем.

Основной выводы эксперимента – любому человеку (вне зависимости от пола) спать нужно столько, сколько требуется именно его организму. 7-8 часов этой действительно оптимальная продолжительность сна, но она среднестатистическая. Каждый человек индивидуален, и у каждого своя продолжительность времени на восстановление организма. Истории известны случаи, когда люди довольствовались двумя часами сна в сутки как, например, Томас Джефферсон. Та же Маргарет Тэтчер, по свидетельству ее секретаря, в отдельные дни обходилась полутора или двумя часами сна. Однако, во-первых, это личности неординарные, а, во-вторых, недосыпание имеет обыкновение накапливаться. Так, у участников эксперимента университетов США состояние ухудшалось постепенно. Даже когда они явно не чувствовали недостаток сна, он отражался на различных показателях их самочувствия.