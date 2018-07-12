Восемь способов заставить свой разум забыть о бывшем

1. Сосредоточься на плохих воспоминаниях, а не на хороших.

Когда мы ностальгируем, обычно мы вспоминаем только хорошие моменты. И потому грустим, потому что скучаем по этому. Но ведь по плохому никто не скучает, так что вспоминай то, что было плохого, почему вы расстались, пишет Soulpost.ru.

2. Составь список отрицательных качеств твоего бывшего.

И носи его всегда с собой на случай приступов ностальгии. Конечно, поначалу у вас наверняка все было чудесно. Но не забывай, почему этот человек тебе не подошел, если нужно, напоминай себе об этом.

3. Попробуй настоящую медитацию.

Это полезно для души. Ведь не зря настоящие йоги такие счастливые. Просто отложи телефон, дыши и отпусти все свои мысли и чувства.

4. Сосредоточься на уходе за собой.

Иногда лучший способ забыть кого-то — сосредоточиться на себе. Сделай это. Начни правильно питаться. Начни ходить в спортзал. Начни приобретать новые навыки, изучи новый язык. Путешествуй. Читай. Делай то, что наполняет твою жизнь смыслом и впечатлениями.

5. Найди комфорт и успокоение в кругу друзей.

Не стесняйся попросить их о помощи, вплоть до того, чтобы он отвлекали тебя и не позволяли жаловаться на бывшего. Ведь на то они и твои друзья!

6. Брось себе вызов, попробуй что-то новое.

Найди что-то новое и достаточно сложное, чтобы занять себя и отвлечься. То, на что тебе придется тратить много времени и энергии, чтобы их не оставалось на страдания за бывшим.

7. Удали все напоминания о бывшем в сети.

Заблокируй его на ФБ. Отпишись от него в Инстаграме. Перестань следить за ним в сети. Иногда лучший способ забыть кого-то — стереть все следы его существования в твоей жизни.

8. Перестань давить на себя и заставлять двигаться дальше.