Седокова не давала бывшему мужу видеться с дочкой перед его смертью

Стало известно, почему второй бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский начал разбирательства за дочку через суд. Оказывается, он знал, что некогда первый бывший супруг певицы Валентин Белькевич лишился возможности видеться со своей дочкой Алиной вплоть до своей смерти.
Об этом рассказала бабушка Чернявского Марина Петровна.
«Первый муж Анны футболист Валентин Белькевич, когда они развелись, подписал Седоковой разрешение на выезд ребенка за границу на год. Перед их отъездом в Америку Белькевич забрал Алину к себе в Киев, надарил ей огромные пакеты с игрушками и одеждой. Было видно, что ребенка он любил, пишет Soulpost.ru.
Позже Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд уже на три года. Мол, чтобы каждый раз не бегать к нотариусу. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение. Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке пару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона. Белькевич тут же подал в суд в Лос-Анджелесе. 11 ноября 2013 года во втором отделе Верховного суда Лос-Анджелеса (судья Скотт. М. Гордон. Номер дела ВН 009308) слушалось дело о возвращении несовершеннолетней дочери Белькевича из США в Украину. И он проиграл его, потому что не прошли три года, на которые он разрешил дочке выезд.
Белькевич умер в августе 2014 года (у спортсмена оторвался тромб, ему был 41 год). До смерти он ребенка не видел», — рассказала женщина в интервью КП.