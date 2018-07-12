Седокова не давала бывшему мужу видеться с дочкой перед его смертью

«Первый муж Анны футболист Валентин Белькевич, когда они развелись, подписал Седоковой разрешение на выезд ребенка за границу на год. Перед их отъездом в Америку Белькевич забрал Алину к себе в Киев, надарил ей огромные пакеты с игрушками и одеждой. Было видно, что ребенка он любил, пишет Soulpost.ru .

Позже Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд уже на три года. Мол, чтобы каждый раз не бегать к нотариусу. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение. Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке пару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона. Белькевич тут же подал в суд в Лос-Анджелесе. 11 ноября 2013 года во втором отделе Верховного суда Лос-Анджелеса (судья Скотт. М. Гордон. Номер дела ВН 009308) слушалось дело о возвращении несовершеннолетней дочери Белькевича из США в Украину. И он проиграл его, потому что не прошли три года, на которые он разрешил дочке выезд.