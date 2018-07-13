Почему дезодорант перестал работать и другие неудобные вопросы о потоотделении

Здесь текстура почти не имеет значения: все средства содержат высокие дозы алюминия, и от упаковки зависит только удобство нанесения (например, антиперспирант — крем легко распределить по ладоням или ступням, а шарик или камень не проникает в складки и не слишком удобен для «нетипичных» мест). Разве что спреи в этой группе точно не встречаются.

Неужели дезодорант лучше наносить ночью?

Дезодоранты и антиперспиратны нужно наносить на чистую и сухую (главное — сухую) кожу, причем (ты удивишься!) желательно перед сном. В этот период у человека самое слабое потоотделение, а именно это требуется для того, чтобы антиперспирант впитался и эффективно сработал. Но большинство из нас использует эти средства гигиены с утра, но это не совсем правильно. Дело в том, что соли алюминия, содержащиеся в средствах, при контакте с влагой (потом) образуют гелеобразную субстанцию, которая не дает поту выходить на поверхность кожи.

Если же этот контакт наступает не в потовых железах, а на поверхности кожи (при смешивании с водой), то продукт не успевает подействовать. Поэтому нанесение антиперспиранта на кожу сразу после душа — верный способ снизить эффективность средства. Для предотвращения этого стоит хорошо просушить подмышечные впадины полотенцем или даже какое-то время походить без одежды.

Почему в какие-то дни дезодорант работает, а в другие — нет? Проблема во мне или в самом средстве?

Факторов может быть несколько. Например, одежда. Синтетические ткани не пропускают воду, поэтому кожа в синтетической кофточке потеет сильнее. Кроме того, пот, не имея возможности испариться, накапливается. Именно поэтому в одинаковые по напряженности дни и с одинаковым антиперспирантом в хлопковой или льняной рубашке нам комфортно, а в синтетической блузе чувствуется влажность.

Имеет значение и интенсивность потоотделения, она также может варьироваться. Для некоторых людей характерно стрессовое потоотделение (в обычном режиме они почти не потеют, но «на нервах» буквально обливаются потом), или потоотделение после физической нагрузки (обычная ходьба по жаре не вызывает никакого эффекта, но короткий марш-бросок за автобусом при +15 проверяет антиперспирант на прочность). Особенно такое «нагрузочное потоотделение» заметно, если дезодорант нанесен недавно: не успев толком впитаться в потовые железы, он «смывается», и весь последующий день кожа работает так, словно ее не обрабатывали вообще ничем. Если замечаешь за собой такую особенность, бери антиперспиранты с пометкой «антистресс» или «при физической нагрузке»: они могут удержать даже очень резкий и обильный прилив влаги.

Свою роль играет и диета: некоторые виды пищи могут усиливать неприятный запах пота (например, после фруктов или сладостей тело пахнет вполне приятно, а после жареного, блюд с майонезом или луком — совсем иначе). Кроме того, есть продукты, заведомо повышающие потоотделение: помимо меда и малины, это кофеин, соленые и маринованные блюда, приправы.

Имеет значение и день цикла: перед месячными и во время них потоотделение может быть чуть более обильным, чем обычно.