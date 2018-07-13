Почему дезодорант перестал работать и другие неудобные вопросы о потоотделении

Кажется, мы все на свете знаем о дезодорантах и антиперспирантах. Но даже самые великие умники на свете хоть раз задумывались над этими вопросами: можно ли женщинам пользоваться мужскими средствами, почему в какие-то дни любимые средства от пота не работают и какая форма (ролик, стик или пудра) работает лучше всего.
Могу ли я пользоваться мужским дезодорантом?
Физиология потоотделения у мужчин и женщин ничем не отличается, поэтому антиперспиранты для мужчин и женщин по составу и соотношению активных компонентов очень похожи: все те же соли алюминия и отдушки. Но их количество может варьироваться. У мужчин больше потовых желез, они и работают активнее. Этим и обусловлено различие: в мужских средствах может быть немного больше солей алюминия (но именно «немного» — передозировка может отрицательно повлиять даже на мужской организм) и больше спирта. Мужчины обычно не эпилируют подмышки (хотя всякие типажи появляются), поэтому риск раздражения у них минимален, зато работает антибактериальный эффект, пишет Lady.mail.ru.
Выбор за тобой: ты вполне можешь воспользоваться мужским продуктом, особенно если предпочитаешь парфюм-унисекс. Но не стоит наносить спиртосодержащие средства под мышки после эпиляции — это раздражает кожу. И наоборот: мужчины могут брать женские средства, если аромат их не смущает
неприятный запах изо рта
Разная ли эффективность у стика, ролика и распыляющего дезодоранта? Или разница только в форме?
Да, разница действительно есть — как раз в эффективности. Распыляющиеся спреи — наиболее слабые и кратковременные по эффекту, в их текстуру просто нельзя добавить много действующих веществ. У них есть и некоторые ограничения: их не стоит применять тем, кто имеет проблемы с дыхательной системой (продукт можно случайно вдохнуть), людям с чувствительной кожей и аллергикам (почти половина современных спреев создана на базе спирта), также необходимо проявить осторожность страдающим заболеваниями глаз (неправильное распыление может занести капельки средства на слизистую век, а после придется даже макияж поменять). Зато они, как правило, не отпечатываются на одежде и сравнительно быстро высыхают.
В эту же категорию можно отнести экологичный аналог спреев — пудры. Их состав обычно включает в себя тальк, перлит и эфирные масла в различных комбинациях. Пудры, как правило, не содержат солей алюминия и не обладают регулирующим действием, их сила — в способности абсорбировать уже выделившуюся влагу. К тому же качественная пудра мелкого помола может использоваться для всего тела: она спасает от натирания лямками одежды или тесной обувью.
Ролики отлично защищают и не пачкают одежду, в продаже много гипоалергенных средств без спирта и отдушек, но их высыхание требует времени. Это оптимальный выбор при нормальном или немного повышенном потоотделении.
Стики, кремовые или гелевые антиперспиранты обеспечивают надежную защиту, так как при нанесении образуют плотную пленку. Но чуть более обильное, чем следовало, использование гарантированно приводит к трудно отстирываемым следам на одежде.
Какие продукты можно использовать людям с усиленным потоотделением?
В отдельную группу можно вынести продукты, предназначенные для коррекции гипергидроза, это не совсем обычные антиперспиранты. Такие средства разработаны для тех, чей уровень потоотделения можно назвать чрезмерным — часто это люди, страдающие вегетососудистой дистонией, женщины во время менопаузы, подростки, пациенты с нестабильным артериальным давлением. Обычно это кремовые либо твердые текстуры («камни»), некоторые из которых подходят для нанесения на ладони и подошвы.
Здесь текстура почти не имеет значения: все средства содержат высокие дозы алюминия, и от упаковки зависит только удобство нанесения (например, антиперспирант — крем легко распределить по ладоням или ступням, а шарик или камень не проникает в складки и не слишком удобен для «нетипичных» мест). Разве что спреи в этой группе точно не встречаются.
Неужели дезодорант лучше наносить ночью?
Дезодоранты и антиперспиратны нужно наносить на чистую и сухую (главное — сухую) кожу, причем (ты удивишься!) желательно перед сном. В этот период у человека самое слабое потоотделение, а именно это требуется для того, чтобы антиперспирант впитался и эффективно сработал. Но большинство из нас использует эти средства гигиены с утра, но это не совсем правильно. Дело в том, что соли алюминия, содержащиеся в средствах, при контакте с влагой (потом) образуют гелеобразную субстанцию, которая не дает поту выходить на поверхность кожи.
Если же этот контакт наступает не в потовых железах, а на поверхности кожи (при смешивании с водой), то продукт не успевает подействовать. Поэтому нанесение антиперспиранта на кожу сразу после душа — верный способ снизить эффективность средства. Для предотвращения этого стоит хорошо просушить подмышечные впадины полотенцем или даже какое-то время походить без одежды.
Почему в какие-то дни дезодорант работает, а в другие — нет? Проблема во мне или в самом средстве?
Факторов может быть несколько. Например, одежда. Синтетические ткани не пропускают воду, поэтому кожа в синтетической кофточке потеет сильнее. Кроме того, пот, не имея возможности испариться, накапливается. Именно поэтому в одинаковые по напряженности дни и с одинаковым антиперспирантом в хлопковой или льняной рубашке нам комфортно, а в синтетической блузе чувствуется влажность.
Имеет значение и интенсивность потоотделения, она также может варьироваться. Для некоторых людей характерно стрессовое потоотделение (в обычном режиме они почти не потеют, но «на нервах» буквально обливаются потом), или потоотделение после физической нагрузки (обычная ходьба по жаре не вызывает никакого эффекта, но короткий марш-бросок за автобусом при +15 проверяет антиперспирант на прочность). Особенно такое «нагрузочное потоотделение» заметно, если дезодорант нанесен недавно: не успев толком впитаться в потовые железы, он «смывается», и весь последующий день кожа работает так, словно ее не обрабатывали вообще ничем. Если замечаешь за собой такую особенность, бери антиперспиранты с пометкой «антистресс» или «при физической нагрузке»: они могут удержать даже очень резкий и обильный прилив влаги.
Свою роль играет и диета: некоторые виды пищи могут усиливать неприятный запах пота (например, после фруктов или сладостей тело пахнет вполне приятно, а после жареного, блюд с майонезом или луком — совсем иначе). Кроме того, есть продукты, заведомо повышающие потоотделение: помимо меда и малины, это кофеин, соленые и маринованные блюда, приправы.
Имеет значение и день цикла: перед месячными и во время них потоотделение может быть чуть более обильным, чем обычно.
Ну и наконец, стоит учитывать состояние здоровья: иногда выздоровление после ОРВИ сопровождает астения, то есть слабость и обильная потливость при небольших и вполне привычных нагрузках, когда никакой антиперспирант не спасает. Это время стоит просто переждать, подкармливая организм витаминами и помогая ему восстановиться.