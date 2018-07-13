В форели могут содержаться опасные для детей субстанции

Наша любимая рыба может содержать токсические химикаты. Исследование показало, что фермеры кормят форель запрещенными субстанциями.
Продаваемая в магазинах многих стран мира форель может содержать запрещенные токсические субстанции, которые связаны с проблемами при развитии детей. Все мы знаем о пользе рыбы из естественных водоемов, однако в большинстве случаев в наших тарелках оказываются жители искусственных водоемов, которые специально разводятся фермерами. Порой эти фермеры скармливают им запрещенные токсические субстанции, включая химикат под названием PBDE (полибромдифениловые эфиры), который был запрещен в Европе и США еще в 2004 году. И вот теперь исследование показало, что, несмотря на это запрещение, уровень PBDE в форели из искусственных водоемов является достаточно высоким. К такому выводу пришли учёные из Университета Питтсбурга, пишет Medikforum.ru.
Авторы исследования обнаружили такую высокую концентрацию в пище для рыбы, что предупредили потребителей том, что этот химикат может добраться и до тарелок сотен тысяч людей. PBDE относится к нарушителям эндокринной системы, которые вызывают дефекты развития. Особенно уязвимыми перед этими химикатами являются дети, которым чаще всего и рекомендуют употреблять жирную рыбу вроде форели и тунца.
По словам авторов исследования, значительная концентрация полибромдифениловых эфиров все еще отмечается в таких азиатских странах, как Китай, Таиланд и Вьетнам, где имеется много отходов электронного производства. Из-за этого местная рыбная продукция заражается PBDE, несмотря на отсутствие этого компонента в водоемах.