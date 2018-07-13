В форели могут содержаться опасные для детей субстанции

Продаваемая в магазинах многих стран мира форель может содержать запрещенные токсические субстанции, которые связаны с проблемами при развитии детей. Все мы знаем о пользе рыбы из естественных водоемов, однако в большинстве случаев в наших тарелках оказываются жители искусственных водоемов, которые специально разводятся фермерами. Порой эти фермеры скармливают им запрещенные токсические субстанции, включая химикат под названием PBDE (полибромдифениловые эфиры), который был запрещен в Европе и США еще в 2004 году. И вот теперь исследование показало, что, несмотря на это запрещение, уровень PBDE в форели из искусственных водоемов является достаточно высоким. К такому выводу пришли учёные из Университета Питтсбурга, пишет Medikforum.ru.