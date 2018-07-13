Женская интимная гигиена: пять самых распространенных ошибок

Главные женские ошибки в интимной гигиене:

Глубокое подмывание

Если вас этому не научили в детстве, говорим мы: смывать защитную смазку внутренней части вагины не рекомендуется, так как таким образом интимная зона будет более подвержена различным заражениям и инфекциям. Более того, при приеме душа необходимо направлять струю так, чтобы она стекала сверху вниз, а не попадала непосредственно в интимную зону, пишет Ivona.bigmir.net.

Использовать гель для душа или мыло в интимной гигиене

И не стоит полагать, что некогда люди пользовались простым мылом без последствий для женского здоровья. Необходимо выбирать специальное средство для интимной гигиены, при этом учитывая возрастную категорию: для девочек до 12 лет, девушек постарше и женщин после 45 лет. Пренебрегая этим правилом и пользуясь обычным гелем для душа или мылом, вы сознательно нарушаете естественную микрофлору интимной зоны, что в результате может способствовать появлению зуда, неприятного запаха, аномальных выделений или раздражения.

Использовать мочалку в интимной гигиене

Мочалка предназначена для более грубой кожи тела – на руках, ногах, спине. Но используя мочалку в интимной гигиене, вы можете повредить нежную кожу и слизистую оболочку, что вполне может вызвать воспаление.

Закаляться в интимной зоне

Закаливание само по себе очень спорный вопрос, но подмывание холодной водой часто приводит к воспалению мочеполовой системы. Гинекологи рекомендуют подмываться исключительно теплой водой. Вы знаете, что такое цистит? Оно вам надо?

Сон в трусиках

Готовясь ко сну, необходимо снимать не только бюстгальтер, но и трусики, и это не рекомендация, отправляться в кровать в белье (речь не идет о ночных рубашках и пижамах) категорически запрещено. Как утверждают медики, сон в трусиках способствует размножению болезнетворных бактерий, и советуют избавляться от нижнего белья на ночь, чтобы дать отдохнуть интимным частям тела.