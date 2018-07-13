Британка неожиданно родила во время похода в туалет

«Я лежала в кровати, когда у меня вдруг заболел живот. Боль усиливалась, и я решила, что мне нужно в туалет. Там я и начала рожать, даже не успев ничего почувствовать», - рассказала об этом удивительном событии молодая мать.

По словам Бет Бэмфорд, у нее регулярно наступали менструации, поэтому она и не подозревала о беременности. Растущий живот казался Бет обыкновенной прибавкой в весе – она никогда не старалась быть худышкой и не соблюдала диет, пишет Medikforum.ru.

Поразительно, но несколько раз из-за ухудшения в своем самочувствии женщина оказывалась на приеме у врача. Медик заявил пациентке, что у нее «вирусная инфекция».

При родах ошеломленная женщина позвонила спасателям. После появления на свет одного младенца консультировавшие ее по телефону специалисты посоветовали ей потужиться для выхода плаценты. Но в результате этих потуг на свет появился еще один новорожденный.

Приехавшие врачи скорой помощи не поверили рассказу женщины о том, что она не знала о беременности. Также не поверил словам Бет ее муж.

«Я и так была в шоке после родов, а они еще обвиняли меня во лжи», - пожаловалась Бет Бэмфорд.