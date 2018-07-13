Пол ребенка определит риск осложнений при беременности

Риск развития осложнений во время беременности можно предсказать на основании пола будущего ребенка. Если женщина ожидает девочку, у нее увеличивается опасность преэклампсии, а у мальчиков чаще наблюдаются задержки с ростом.
Часть будущих родителей хотела бы знать, появится ли у них на свет мальчик или девочка, но многие предпочитают, чтобы это оставалось сюрпризом. Однако исследование показало, что если родители как можно раньше узнают пол их будущего ребенка, то это пойдет им на пользу и защитит от осложнений во время беременности. Ученые из Кембриджского университета утверждают, что вынашивающие девочек мамы чаще сталкиваются с преэклампсией или повышенным артериальным давлением. Его считают одной из самых больших угроз для беременных и еще не рожденных детей, пишет Medikforum.ru.
В свою очередь, если женщина вынашивает мальчика, то он более уязвим перед задержками роста, что увеличивает вероятность проведения кесарева сечения или появления на свет малышей с неврологическими расстройствами. Свои выводы исследователи сделали на основе анализов крови, взятой из организма будущей матери и ее плаценты. В исследовании приняло участие 4 000 женщин с первой беременностью.
Ученые выяснили, что пол будущего ребенка контролирует уровень метаболитов, которые играют важную роль во всех клетках тела в крови беременных. К примеру, у будущих матерей, которые носят под сердцем девочек, отмечается более высокий показатель этих субстанций, а в случае вынашивания мальчиков он, напротив, намного снижается.