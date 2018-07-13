Пол ребенка определит риск осложнений при беременности

Часть будущих родителей хотела бы знать, появится ли у них на свет мальчик или девочка, но многие предпочитают, чтобы это оставалось сюрпризом. Однако исследование показало, что если родители как можно раньше узнают пол их будущего ребенка, то это пойдет им на пользу и защитит от осложнений во время беременности. Ученые из Кембриджского университета утверждают, что вынашивающие девочек мамы чаще сталкиваются с преэклампсией или повышенным артериальным давлением. Его считают одной из самых больших угроз для беременных и еще не рожденных детей, пишет Medikforum.ru.