Как правильно есть шоколад

Последние исследования подтвердили пользу шоколада для сердечно-сосудистой системы, головного мозга и при заболеваемости диабетом – это связано с тем, что шоколад улучшает чувствительность организма к гормону инсулину. Но употреблять этот продукт нужно с умом.
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что шоколад содержит много «опасных» компонентов, таких как сахар и жир. Но употребление шоколада связано с ощущениями радости и удовольствия, а в плане психологи вкусная еда делает человека более жизнерадостным и в конечном счете, более здоровым, пишет Medikforum.ru.
Главный принцип в потреблении шоколада – умеренность.
«Чем больше количество – тем больше вреда, если меньше – мы получаем одну только пользу. Людям в возрасте, страдающим атеросклерозом или диабетом второго типа, шоколад можно есть только после еды и по одному кусочку в день», - отметил Михаил Гинзбург.
Людям, которые выздоравливают после перенесенного заболевания, истощенным больным, детям с недостатком веса шоколад будет особенно полезен, добавил ученый. Кроме того, употребление шоколада помогает нормализовать давление, улучшает состояние людей со склонностью к тревожности и депрессивным состояниям.