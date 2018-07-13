Как правильно есть шоколад

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что шоколад содержит много «опасных» компонентов, таких как сахар и жир. Но употребление шоколада связано с ощущениями радости и удовольствия, а в плане психологи вкусная еда делает человека более жизнерадостным и в конечном счете, более здоровым, пишет Medikforum.ru.

Главный принцип в потреблении шоколада – умеренность.

«Чем больше количество – тем больше вреда, если меньше – мы получаем одну только пользу. Людям в возрасте, страдающим атеросклерозом или диабетом второго типа, шоколад можно есть только после еды и по одному кусочку в день», - отметил Михаил Гинзбург.