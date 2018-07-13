Читайте, почему бедной Меган Маркл приходится все время носить высокие каблуки

Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях. «Зачастую невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках выходит еще ниже, чем он есть на самом деле. И кажется, что он смотрит снизу вверх на своего партнера», — объяснил фотограф знаменитостей Гленн Граттон, передает Lenta.ru.

По его словам, герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы минимизировать разницу с супругом. Ее рост — 1,70 метра, а рост принца Гарри — 1,86 метра.