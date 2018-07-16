Ничего себе! Меган Маркл предпочитает делать макияж себе сама

«Я не делаю ей мейкап, но она и сама прекрасно справляется! Она хочет, чтобы ее кожа была настолько естественной, насколько это возможно. Сегодня девушки полностью меняют свое лицо с помощью контуринга и хайлайтеров, создают искусственные измерения, которых на самом деле нет», — рассказал Мартин.