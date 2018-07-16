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Ничего себе! Меган Маркл предпочитает делать макияж себе сама

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Меган Маркл.

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

Во время первой официальной поездки в Ирландию в качестве супруги принца Гарри Меган Маркл сопровождали 11 бьюти-специалистов, однако среди них не было ни одного визажиста. Об этом сообщает The Sun.

По словам мейкап-мастера Дэниэла Мартина, который делал герцогине макияж на свадьбу, жена принца Гарри предпочитает краситься самостоятельно, используя минимальное количество косметики, пишет Lenta.ru.

«Я не делаю ей мейкап, но она и сама прекрасно справляется! Она хочет, чтобы ее кожа была настолько естественной, насколько это возможно. Сегодня девушки полностью меняют свое лицо с помощью контуринга и хайлайтеров, создают искусственные измерения, которых на самом деле нет», — рассказал Мартин.

В мае одна из стилисток Маркл Шеррилл Райли дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей. По ее словам, любимая форма бровей Маркл — как у актрисы Одри Хепберн. «Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно. Высокая арка делает лицо злым», — поделилась советами визажист.

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