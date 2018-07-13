Бенчинг: зачем мужчина держит тебя на скамейке запасных

Многим женщинам знакомо такое мужское поведение: вы встречаетесь какое-то время, у вас хороший секс, отношения, и все это похоже на любовь. А потом он говорит что-то вроде: «Я не готов к серьезным отношениям, давай останемся друзьями», или «Давай сделаем перерыв, все развивается слишком быстро», или просто пропадает, ссылаясь на неподъемную нагрузку на работе, пишет Lady.mail.ru.

При этом может оставаться на связи, спрашивает в мессенджерах о том, как у тебя дела. Но не появляется на пороге твоего дома.

Что такое «бенчинг»

Это все было бы похоже на «орбитинг» или «мостинг» (тренды свиданий, о которых мы уже писали), но мужчина периодически возвращается. И все начинается по новой: встречи, свидания, секс и отношения. Он говорит, что все переосмыслил и важнее тебя в его жизни никого нет. Потом может снова исчезнуть с радаров. И такая волынка может тянуться годами.

В моменты разлуки женщина пытается склеить свое разбитое сердце, собирает группу поддержки подруг на своей кухне и ищет ответ на вопросы: «Что происходит? Есть ли у отношений перспектива? Нужна ли я ему?»

А ответ прост: женщину просто держат на «скамейке запасных». Такой тип отношений называют benching (от англ. bench — скамейка). Мужчина, возможно, очарован, спутница кажется ему неплохим вариантом. Но он никак не может оставить мысль, что может встретить кого-то лучше: красивее, умнее, успешнее, хозяйственнее, образованнее, веселей, сексуальнее... список можно продолжать бесконечно.

Почему мужчина так поступает

К слову, женщины тоже могут так себя вести. Но раз уж мы на женском сайте пишем для женщин, то оставим такую формулировку.

Он идеалист. Есть люди, которые хотят получить «полный пакет»: чтобы их партнер обладал сразу всеми мыслимыми достоинствами, невзирая на то что все эти прекрасные качества часто противоречат друг другу.

Поэтому, когда мужчина-идеалист находит женщину, которая кажется ему совершенством, принимает решение расстаться с той, что встречается. Спустя какое-то время выясняется, что новая пассия тоже не оправдала надежд, но в гораздо большей степени. Сравнивая женщин, он в итоге отдает предпочтение той, которая устраивает больше.

Радостный вывод: если он возвращается к тебе, значит, ты во многом лучше. Печальный вывод: он не прекратит своих поисков.

Ему трудно переносить одиночество. Многие мужчины так же плохо переносят одиночество, как и некоторые женщины. Желание, чтобы кто-то постоянно был рядом, мог выслушать, обнять, помочь в чем-то или составить компанию в кино, не зависит от пола.

У таких людей всегда есть кто-то, кто скрасил бы рутину жизни. При этом они часто не догадываются, что их партнер рассматривает такое взаимодействие как отношения.

Он боится серьезных отношений. Не в том смысле, что он — безответственный разгильдяй. Он может искренне любить женщину и желать быть вместе с ней, но ему сложно выносить эмоциональную близость.

Есть такой тип привязанности — избегающий. «Избегающие» люди выглядят самодостаточными, независимыми и всячески отвергают попытки сблизиться. Человеку просто комфортно, что он может регулировать степень близости и может в любой момент отдалиться.

Ему так удобно. Он знает, что есть женщина, которая ждет его всегда, несмотря ни на что. Поэтому и возвращается к ней. Как в отчий дом, в тихую гавань. Пока жажда приключений вновь его не позовет куда-то.

Как вести себя

Можно бесконечно анализировать слова, поступки и события, пытаться понять поведение мужчины. Кажется, если поймешь, почему он такой, то сможешь что-то изменить. Но, увы, этот путь — в никуда.

Главное, что стоит сделать — это спросить себя: «Комфортно ли мне в таких отношениях? Готова ли я продолжать их в таком формате, не надеясь что-то поменять?»

Потому что можно потратить остаток жизни, пытаясь переделать мужчину, заставить его, замотивировать, уговорить... Но, если отношения в таком виде просуществовали уже долгое время, вероятность того, что что-то изменится, стремится к нулю.