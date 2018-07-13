Как мужчины на самом деле относятся к умным женщинам

Исследование под названием "Расстояние увеличивает любовь", обнаружило, что мужчины любят умных женщин больше в теории, чем на практике. И предпочтения меняются в зависимости от психологический дистанции, пишет Lifter.com.ua.

Когда мы оцениваем психологическую комфортность человека, мы больше сосредотачиваемся на желаемых чертах партнера, и предпочитаем тех, кто обладает лучшими качествами, чем мы сами.

Однако все меняется, когда этот человек становится слишком близким и начинает влиять на нашу самооценку. Если дистанционно мужчина предпочитал умных, то его восприятие меняется, если он сближается с женщиной умнее, чем он сам.

Исследование охватило 650 человек и 6 разных сценариев.

Как объясняет Лора Парк, ведущий автор исследования, когда мужчины взаимодействовали с женщинами, которые были физически удалены от них (находились в интернете, или в другой комнате), то они проявляли больший интерес к тем, которые превосходили их с точки зрения интеллекта.

Однако стоило им оказаться с этими женщинами лицом к лицу, интерес к умным женщинам начинал уменьшаться, а к превосходящим по уму и вовсе исчезал.

Доктор Паркс предполагает, что мужчины теряют интерес к умным женщинам потому, что чувствуют удар по своей самооценке. Они в буквальном смысле чувствуют себя выхолощенными, а этого стерпеть не могут.

Другими словами, те мужчины, которые хотят, чтобы их считали умными, отдадут предпочтение менее умным женщинам, так как в более умных они чувствуют угрозу.