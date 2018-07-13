Фото: из-за наращенных ресницы свои почти выпали

Длинные и пушистые ресницы - мечта всех женщин, и сейчас услугу по наращиванию ресниц предлагают почти в каждом салоне. Но так ли безопасно обращаться к непроверенным мастерам?

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Девушка пришла в салон Эммы Дханжал с просьбой нарастить ей ресницы, и владелица салона была в ужасе от того, что увидела. Девушку в буквальном смысле оставили без ресниц - они были настолько повреждены, что выпадали от малейшего прикосновения, пишет Lifter.com.ua.

Веки клиентки тоже были воспалены и покрыты корочками. Мастер по наращиванию грустно констатировала, что это худшая работа, которую она видела за последние семь лет.

И что этого никогда бы не произошло, обратись клиентка к профессионалу. Наращенные ресницы отпали вместе со своими. Делать новое наращивание было не на что.

На публикацию отреагировало почти 2000 человек, и некоторые поделились своими ужасными историями. Оказалось, что некачественное наращивание - это не редкость.