Фото: из-за наращенных ресницы свои почти выпали

Эмма Дханжал, специалист по наращиванию ресниц из Emmaculate Beauty в Перте, опубликовала на Facebook фото пострадавшей от непрофессионального наращивания клиентки. Эти же фото появились и в Daily Mail.
Длинные и пушистые ресницы - мечта всех женщин, и сейчас услугу по наращиванию ресниц предлагают почти в каждом салоне. Но так ли безопасно обращаться к непроверенным мастерам?
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
Девушка пришла в салон Эммы Дханжал с просьбой нарастить ей ресницы, и владелица салона была в ужасе от того, что увидела. Девушку в буквальном смысле оставили без ресниц - они были настолько повреждены, что выпадали от малейшего прикосновения, пишет Lifter.com.ua.
Веки клиентки тоже были воспалены и покрыты корочками. Мастер по наращиванию грустно констатировала, что это худшая работа, которую она видела за последние семь лет.
И что этого никогда бы не произошло, обратись клиентка к профессионалу. Наращенные ресницы отпали вместе со своими. Делать новое наращивание было не на что.
На публикацию отреагировало почти 2000 человек, и некоторые поделились своими ужасными историями. Оказалось, что некачественное наращивание - это не редкость.
Эмма Дханжал советует никогда не идти на наращивание к мастеру, про которого нет отзывов, и который не представил фото своей работы.