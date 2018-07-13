Жены счастливее, если вышли замуж за некрасивого мужа

Для исследования исследователи из Университета штата Флорида оценили отношения 113 только поженившихся пар, чтобы понять, играет ли привлекательность роль в общем счастье, пишет Lifter.com.ua.

Во-первых, пары ответили на вопросы о своих личных предпочтения в еде. Во-вторых, они должны были быть здоровы и сексуальны. Затем каждый участник оценивался по желанности, основанной на привлекательности лица и тела.

Результаты показали, что женщины, у которых были привлекательные мужья, были более избирательны в еде и постоянно пытались похудеть, чтобы выглядеть лучше и лучше (до бесконечности), что уже само по себе не весело.

Конечно, употребление здоровой пищи это хорошо, но есть салат ради цели стать красивее мужа - это печальная участь.

Зато те, кто не мог похвастаться мужем-красавчиком, не чувствовали необходимости становится красивее и (возможно) постоянно конкурировать с другими женщинами, и это делало их счастливыми.

Вместо того чтобы беспокоиться о том, чтобы выглядеть так же сексуально, как и их мужья, все эти женщины могут позволить себе быть счастливыми и красивыми на фоне их неприглядных мужей.

"Результаты показывают, что наличие физически привлекательного мужа может иметь негативные последствия для жен, особенно если эти жены не особенно привлекательны", - говорит исследователь Таня Рейнольдс.