Жены счастливее, если вышли замуж за некрасивого мужа

Наверное, каждый видел эту картину: красивая девушка идет под ручку с мм...не очень привлекательным молодым человеком. Оказывается, для такого контраста есть причина. По новому исследованию, женщины намного счастливее, когда их партнер менее красив, пишет Maxim.
Для исследования исследователи из Университета штата Флорида оценили отношения 113 только поженившихся пар, чтобы понять, играет ли привлекательность роль в общем счастье, пишет Lifter.com.ua.
Во-первых, пары ответили на вопросы о своих личных предпочтения в еде. Во-вторых, они должны были быть здоровы и сексуальны. Затем каждый участник оценивался по желанности, основанной на привлекательности лица и тела.
Результаты показали, что женщины, у которых были привлекательные мужья, были более избирательны в еде и постоянно пытались похудеть, чтобы выглядеть лучше и лучше (до бесконечности), что уже само по себе не весело.
Конечно, употребление здоровой пищи это хорошо, но есть салат ради цели стать красивее мужа - это печальная участь.
Зато те, кто не мог похвастаться мужем-красавчиком, не чувствовали необходимости становится красивее и (возможно) постоянно конкурировать с другими женщинами, и это делало их счастливыми.
Вместо того чтобы беспокоиться о том, чтобы выглядеть так же сексуально, как и их мужья, все эти женщины могут позволить себе быть счастливыми и красивыми на фоне их неприглядных мужей.
"Результаты показывают, что наличие физически привлекательного мужа может иметь негативные последствия для жен, особенно если эти жены не особенно привлекательны", - говорит исследователь Таня Рейнольдс.
Вот вам и логичный ответ на вопрос, почему красивые женщины встречаются с уродливыми мужчинами. Это делает их счастливыми. Легко и просто.